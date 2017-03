L'anticipo sugli incassi del CNC per Amanda di Mikhaël Hers

di Fabien Lemercier

02/03/2017 - Il CNC sosterrà anche i film di Bruno Podalydès, Stéphane Demoustier, Jacques Deschamps e Dominique Lienhard

Cinque progetti sono stati selezionati nell’ambito della 1a sessione 2016 del secondo collegio dell’anticipo sugli incassi del CNC. Tra questi si distingue Amanda, il terzo lungometraggio di Mikhaël Hers dopo Memory Lane (presentato a Cineasti del presente a Locarno nel 2010 e che arrivava dopo tre mediometraggi, tutti selezionati a Cannes) e Ce sentiment de l'été (passato per Rotterdam nel 2016). Scritta dal regista con Maud Ameline (nominato al César 2013 della miglior sceneggiatura originale per Camille redouble ), la sceneggiatura torna sul problematico scenario attuale attraverso l’itinerario di David, ventenne indeciso che perde sua sorella in un attentato e si ritrova a prendersi cura di sua nipote di sette anni, Amanda. Prodotto da Pierre Guyard (Producer on the Move 2015 dell'European Film Promotion) per Nord-Ouest Films, il lungometraggio sarà coprodotto da Arte France Cinéma e avrà come interpreti Vincent Lacoste (nominato al César 2010 della miglior promessa per Les Beaux gosses , a quello del miglior attore nel 2015 per Hippocrate e a quello del miglior ruolo secondario quest’anno per Victoria ).

Anticipo sugli incassi anche per Bécassine!, ottavo lungometraggio di Bruno Podalydès. César 1999 della miglior opera prima per Dieu seul me voit (Versailles Chantiers), il cineasta ha poi firmato Liberté Oléron (2001), Le mystère de la chambre jaune, Le parfum de la dame en noir (fuori concorso a Venezia nel 2005), Bancs publics (Versailles rive droite) nel 2009, Adieu Berthe - L'enterrement de mémé (Quinzaine des réalisateurs 2012) e Comme un avion nel 2015. Il regista si lancia stavolta in un adattamento del fumetto creato da Joseph Porphyre Pinchon e Caumery, un film che sarà prodotto da Why Not.

Saranno inoltre sostenuti dal CNC La fille au bracelet di Stéphane Demoustier (suo secondo lungometraggio dopo Terra battuta , apprezzato alla Settimana della Critica veneziana 2014) che sarà prodotto da Petit Film e la commedia musicale documentaria Les petits maîtres du grand hôtel di Jacques Deschamps (quinto lungometraggio del cineasta vincitore del premio della miglior opera prima a Venezia nel 1996 con il film di finzione Méfie-toi de l’eau qui dort) che sarà prodotto da TS Productions.

La lista dei fortunati eletti di questa sessione è completata da Naufrages di Dominique Lienhard (suo secondo lungometraggio dopo Müetter nel 2006), che sarà prodotto da Offshore. Il cineasta ha adattato il romanzo omonimo del giapponese Akira Yoshimura che si svolge in un villaggio isolato tra mare e montagna i cui abitanti tentano di sopravvivere come possono. Dopo la partenza di suo padre, un ragazzino di 10 anni si ritrova responsabile della sua famiglia. E’ anche incaricato di sorvegliare i grandi fuochi appiccati sulla spiaggia, per far cuocere il sale ma anche, come poi imparerà, per attirare le navi le notti di tempesta. Una notte, una nave si incaglia offrendo agli abitanti il suo prezioso carico. Una manna dal cielo?

(Tradotto dal francese)