A Prominent Patient trionfa ai Czech Lion Awards

di Martin Kudláč

06/03/2017 - Contro ogni previsione, il film con più nomine, Anthropoid, torna a casa a mani vuote

La 24a edizione dei Czech Lion Awards suscita ancora una volta un dibattito sui differenti giudizi dei critici cinematografici cechi (leggi l’articolo), espressi in una cerimonia a gennaio, e quella dei Czech Lion Awards di marzo. Entrambe le manifestazioni erano dedicate ai titoli nazionali del 2016 da poco trascorso. Mentre i critici hanno preferito I, Olga Hepnarová e Family Film in termini di nomine, con Family Film incoronato Miglior Film, i membri della Czech Film and Television Academy hanno puntato su A Prominent Patient (13 nominations), The Teacher (nove nomine) e, a sorpresa, Anthropoid (12 candidature), una coproduzione in lingua inglese tra Regno Unito, Francia e Repubblica Ceca scritta, diretta e prodotta da Sean Ellis e con protagonisti Cillian Murphy e Jamie Dornan: il film è ambientato durante la Seconda guerra mondiale e racconta l’assassinio di Reinhard Heydrich a opera di due soldati cechi.

A dispetto di un cospicuo numero di nomine, né Anthropoid né The Teacher di Jan Hřebejk hanno ricevuto premi. Sorte opposta per A Prominent Patient di Julius Ševčík che, portandosi a casa 12 premi sulle sue 13 candidature, tra cui quelli per Miglior Film, Miglior Regia, Migliore Sceneggiatura e alcune categorie tecniche, è stato l’indiscutibile trionfatore della cerimonia. A Prominent Patient non appariva invece nella lista dei critici, dal momento che la sua uscita ufficiale nelle sale è prevista per il 9 marzo e per poter essere preso in considerazione doveva essere al cinema da ben prima. Tuttavia, il produttore di Rudolf Biermann, ha organizzato per sette giorni una serie di proiezioni ad accesso limitato in un cinema di Praga, soddisfacendo così i criteri di partecipazione stabiliti dalla Czech Film and Television Academy, una scelta che ha portato i suoi frutti, tanto più che il film sarà distribuito soltanto tra qualche giorno su larga scala nelle sale.

I, Olga Hepnarová, esordio dei registi Tomáš Weinreb e Petr Kazda, è stato nominato in otto categorie, ma ha ottenuto solo due riconoscimenti, per Miglior Attrice e Miglior Attrice non protagonista, mentre Normal Autistic Film di Miroslav Janek ha vinto come Miglior Documentario, raddoppiando il successo presso i critici cinematografici. Doppiamente vincitrice anche la miniserie tv Wasteland prodotta da HBO Europe.

Ecco la lista completa dei vincitori:

Miglior Film

A Prominent Patient – Julius Ševčík

Miglior Documentario

Normal Autistic Film – Miroslav Janek

Miglior Regia

Julius Ševčík – A Prominent Patient

Miglior Attrice

Michalina Olszańska – I, Olga Hepnarová

Miglior Attore

Karel Roden – A Prominent Patient

Miglior attrice non protagonista

Klára Melíšková – I, Olga Hepnarová

Miglior attore non protagonista

Oldřich Kaiser – A Prominent Patient

Miglior sceneggiatura

Petr Kolečko, Alex Koenigsmark, Julius Ševčík – A Prominent Patient

Miglior Fotografia

Martin Štrba – A Prominent Patient

Miglior Montaggio

Marek Opatrný – A Prominent Patient

Miglior Suono

Viktor Ekrt, Pavel Rejholec – A Prominent Patient

Miglior Colonna Sonora

Michal Lorenc, Kryštof Marek – A Prominent Patient

Miglior Scenografia

Milan Býček – A Prominent Patient

Migliori Costumi

Katarína Štrbová Bieliková - A Prominent Patient

Miglior Trucco

Lukáš Král – A Prominent Patient

Miglior Film per la TV o miniserie televisiva

Murder in Polná (Czech Television) – Viktor Polesný

Miglior Serie Drammatica

Wasteland (HBO Europe) – Ivan Zachariáš, Alice Nellis

(Tradotto dall'inglese)