55 progetti a Cartoon Movie

di Fabien Lemercier

07/03/2017 - Il forum di coproduzione dell’animazione europea comincia domani a Bordeaux con più di 800 professionisti e 55 progetti presenti all’appuntamento

Cambio di rotta per Cartoon Movie la cui 19a edizione comincia domani a Bordeaux dopo che per otto anni consecutivi si è tenuto a Lione. Ma oltre alla città ospite, nulla cambia per questo dinamico e conviviale mercato del cinema d’animazione europeo che riunirà dall’8 al 10 marzo più di 800 professionisti (produttori, investitori e 250 compratori) venuti da 35 paesi (leggi l'intervista di Ron Dyens - Sacrebleu Productions).

In menù quest’anno figurano 55 progetti, che dimostrano ancora una volta la straordinaria creatività del genere nel Vecchio Continente: 17 allo stato di concept, 26 in sviluppo, 9 in produzione e 3 film che saranno presentati in "sneak preview". Da notare che due terzi dei progetti sono commedie familiari e film d’avventura destinati a un pubblico di bambini, mentre i progetti che mirano a un pubblico adolescente e adulto si confermano sempre più numerosi poiché rappresentano il 33% della line-up 2017 del Cartoon Movie e non esitano a trattare temi sociali forti come il traffico di esseri umani (Flee del danese Johan Poher Rasmussen - Final Cut For Real), la resistenza in Iran (La Sirène di Sepideh Farsi - Les Films d'Ici), gli abusi sessuali (Awakening Beauty dello spagnolo Manuel H. Martin - La Claqueta), la sindrome di Alzheimer (Tangles di Leah Nelson - guidato dai britannici di Passion Pictures) e ancora, i rifugiati ucraini in Inghilterra (Two Caravans - Blue Zoo Animation Studios). Nella fascia adolescenti e giovani adulti figurano anche Canaan del belga Jan Bultheel (Tondo) e i progetti francesi Miss Saturne di Jérôme Combe e Barbara Israël (Prima Linea Productions), Super Vinamotor Stéphanie Lansaque e François Leroy (Je Suis Bien Content) e Josep di Aurélien Froment (Les Films d’Ici Méditerranée).

Tra i progetti destinati ai più giovani spiccano Wolfwalkers degli irlandesi Tomm Moore (nominato all'Oscar nel 2010 con Brendan and the Secret of Kells e nel 2015 con La canzone del mare ) e Ross Stewart, prodotto da Cartoon Saloon, così come Unicorn Wars dello spagnolo Alberto Vásquez (Psiconautas ), guidato da Unico. Sono in vetrina anche numerosi progetti francesi come Les Nazis, mon père et moi di Rémy Schaepman (Folivari), Le voyage du prince di Jean-François Laguionie (Blue Spirit Productions), Le grand méchant renard et autres contes di Benjamin Renner e Patrick Imbert (Folivari), Zombillenium di Arthur de Pins e Alexis Ducord (Maybe Movies), Single Mom in Korea di Jung Henin (Marmitafilms), Princesse Dragon di Anthony Roux e Jean-Jacques Denis (Ankama Animations) e Charlotte di Bibo Bergeron (Les Productions Balthazar).

Si segnalano inoltre Amundsen & Nobile della norvegese Kajsa Naess (Mikrofilm), A Skeleton Story dell’italiano Alessandro Rak (L’arte della felicità ) prodotto da MAD Entertainment, Crazy Island del danese Jesper Møller (Grid Animation), Ooops! 2 di Toby Genkel e Sean McCormack (guidato dagli irlandesi di Moetion Films) e il progetto tedesco Butts on Ice (WT), adattamento di un racconto dei fratelli Grimm prodotto da M.A.R.K.13.

In totale, la Francia rappresenta il 33% dei progetti e i paesi nordici l’11%. La Georgia, l’Ucraina e Israele presentano per la prima volta un progetto al Cartoon Movie.

(Tradotto dal francese)