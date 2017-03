Olivier Coussemacq pronto per le riprese di Nomades

di Fabien Lemercier

07/03/2017 - Il regista di Sweet Evil ci porta nel cuore di Tangeri, con una produzione Local Films che sarà distribuita da UDI

Primo ciak il prossimo 29 marzo in Marocco per Nomades, secondo lungometraggio di Olivier Coussemacq, che in passato si è fatto notare alla regia di Sweet Evil , vincitore a Karlovy Vary nel 2010 con Anaïs Demoustier come Miglior Attrice. Nel cast di questo nuovo lavoro figura, tra gli altri, Jalila Talemsi, già premiata per la sua interpretazione in Androman: de sang et de charbon e recentemente apparsa nella serie Jour Polaire.

Scritta dal regista, la trama ha per sfondo la Tangeri nei giorni nostri. La vedova Naïma ha cresciuto da sola i suoi tre figli. Con la forza della disperazione e del suo amore di madre araba, ora cerca di trattenere l’ultimo, Hossein, il cui sogno più grande è quello di raggiungere l’Eldorado europeo come il fratello maggiore, Mohamed, incarcerato in Francia per mancanza di documenti, o come il più piccolo Abdessamad, affogato nel tentativo di attraversare il Mediterraneo. Ma non è che una lotta impari. Con i suoi sogni da quindicenne, Hossein cercherà in ogni modo una via d’uscita.

La pellicola è prodotta da Nicolas Brévière per Local Films, che aveva già collaborato al primo film del regista, vede tra i coproduttori A Perte De Vue, fondata da Colette Quesson, e la casa marocchina Awman Productions. Finanziato dal CNC, dalla regione Bretagna e dal Centro Cinematografico Marocchino, il film sarà distribuito da UDI, dal momento che la distribuzione francese è in fase di negoziazione. Le riprese termineranno il 26 aprile.

Si ricorda che Local Films ha prodotto due film di Jean-Gabriel Périot: Summer Lights , presentato nella sezione Registi Emergenti lo scorso anno a San Sebastián, e il documentario A German Youth , selezionato nel 2015 alla Berlinale nella categoria Panorama Dokumente, premiato lo stesso anno a Visions du Réel e candidato al César 2016 tra i documentari. La società parigina, inoltre, è stata in passato impegnata nella coproduzione di The Apostate (El Apóstata) di Federico Veiroj, che nel 2015 a San Sebastián ha ricevuto una menzione speciale, e di un serie di titoli tra cui Zouzou di Blandine Lenoir (2014), Chez nous c'est trois di Claude Duty (2013), On The Shore di Julien Donada (2012), Donne-moi la main di Pascal-Alex Vincent (in concorso a Torino nel 2008) e il docu-fiction Substitute di Fred Poulet e Vikash Dhorasoo (Forum della Berlinale 2007).

