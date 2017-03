Son of Sofia di Elina Psykou tra i tanti film europei al Tribeca

di Joseph Proimakis

07/03/2017 - Il nuovo film della regista di The Eternal Return of Antonis Paraskevas, molto apprezzato nei festival internazionali, fa parte delle sei coproduzioni europee in concorso

Dopo l’apprezzatissimo The Eternal Return of Antonis Paraskevas , premiato nella sezione Works in Progress di Karlovy Vary nel 2012 e presentato in anteprima mondiale al Forum della Berlinale nel 2013, Elina Psykou presenterà il suo nuovo film, Son of Sofia, al Tribeca Film Festival nell’ambito della competizione internazionale, insieme ad altre cinque coproduzioni europee.

Annunciata come una storia di formazione dark ma tenera, questa coproduzione greco-franco-bulgara (le cui vendite internazionali sono gestite da Heretic Outreach) sarà al confine tra sogno e realtà. Il film segue un ragazzino russo di 11 anni che arriva nella solare e luminosa Atene delle Olimpiadi del 2004 per ritrovare sua madre, la Sofia del titolo, dopo una lunga separazione. Quello che non sa è che ad aspettarlo ad Atene c’è anche un nuovo padre, e il ragazzo sarà catapultato violentemente in un mondo adulto cupo che non assomiglia affatto a quello che aveva sognato.

Gli altri titoli che rappresentano l’Europa in competizione e si contenderanno con gli altri film della sezione i premi del miglior lungometraggio di finzione, della miglior sceneggiatura, della miglior fotografia, del miglior attore e della miglior attrice, saranno Tom of Finland di Dome Karukoski (Finlandia/Svezia/Danimarca/Germania), November di Rainer Sarnet (Estonia/Paesi Bassi/Polonia), Nobody's Watching di Julia Solomonoff (Colombia/Argentina/Brasile/Stati Uniti/Spagna), Ice Mother di Bohdan Sláma (Repubblica Ceca/Slovacchia/Francia) e The Divine Order di Petra Volpe (Svizzera).

Inoltre, Manifesto di Julian Rosefeldt (Germania), Rock'n Roll di Guillaume Canet (Francia) e The Trip to Spain di Michael Winterbottom (Regno Unito) saranno proiettati fuori concorso nella sezione Spotlight, mentre nella sezione documentari quattro produzioni europee correranno per i premi del miglior lungometraggio documentario, la miglior fotografia e il miglior montaggio.

Il Tribeca Film Festival, la cui 16a edizione si terrà dal 19 al 30 aprile, presenterà 98 lungometraggi da 30 paesi, tra cui 78 prime mondiali.

(Tradotto dall'inglese)