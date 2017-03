Hiner Saleem gira Lady Winsley

di Fabien Lemercier

08/03/2017 - Guidato da Agat Films e coprodotto da Istanbul Film Production e Versus Production, il lungometraggio sarà venduto da Films Distribution

Dal 27 febbraio, Hiner Saleem sta girando Lady Winsley, un film che associa Francia, Turchia e Belgio. Si tratta del 10° lungometraggio del regista di Vodka Lemon (sezione parallela a Venezia nel 2003), Kilomètre Zéro (in concorso a Cannes nel 2005), Dol (Forum della Berlinale 2007), Les toits de Paris (premio dell’interpretazione per Michel Piccoli a Locarno nel 2007), Si tu meurs, je te tue (2011) e My Sweet Pepper Land (svelato a Un Certain Regard nel 2013).

Nel cast figurano Mehmet Kurtulus (premio speciale a Locarno per la sua performance in Short Sharp Shock di Fatih Akin; apprezzato di recente in Clair Obscur ), la popolare Ezgi Mola (Celal and Cere, Boss Wants a Happy Ending), il veterano Ahmet Uz, Mesut Akusta (Dag) e Ergun Kuyucu (Baskin).

Scritta dal regista e Véronique Wüthrich, in collaborazione con Thomas Bidegain, la sceneggiatura comincia quando Lady Winsley, una scrittrice americana, viene assassinata nella piccola località balneare di Yeniköy, in Turchia. Il celebre ispettore Fergün arriva da Istanbul per condurre le indagini. Con l’aiuto della padrona dell’albergo, la bella Azra, dovrà occuparsi di segreti tenuti ben nascosti in questo piccolo angolo di paese dove i tabù sono tanti, i legami familiari sono forti, le tradizioni sono ancestrali e la diversità etnica è grande.

Prodotto da Marc Bordure e Robert Guédiguian per Agat Films & Cie, Lady Winsley è coprodotto dai turchi di Istanbul Film Production e i belgi di Versus Production. Pre-acquistato da Canal+ e Ciné+, il lungometraggio beneficia del sostegno di Eurimages. I 36 giorni di riprese si svolgeranno interamente in Turchia. La distribuzione in Francia sarà affidata a Memento Films e le vendite internazionali sono guidate da Films Distribution.

Ricordiamo che Agat Films & Cie e la sua società-sorella Ex Nihilo hanno attualmente in post-produzione La Villa di Robert Guédiguian (leggi l'articolo), Cornélius, le meunier hurlant di Yann le Quellec (leggi l’articolo), Luna di Elsa Diringer (articolo) e Gaspard va au mariage di Antony Cordier (articolo). In produzione spiccano Paul Sanchez est revenu! di Patricia Mazuy (articolo) e il documentario Adolescentes di Sébastien Lifshitz. Infine, Le jeune Karl Marx di Raoul Peck, svelato alla Berlinale, è uscito nelle sale tedesche la settimana scorsa.

(Tradotto dal francese)