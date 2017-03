L’animazione fiamminga ospite d’onore a Cartoon Movie

di Fabien Lemercier

08/03/2017 - Con la presentazione di 8 progetti e un focus sugli studi belgi, l’industria d’animazione fiamminga sbarca a Bordeaux

Con all’attivo venti case di produzione - dieci delle quali con un proprio studio cinematografico – con 25 lungometraggi e 30 serie in cantiere nel 2017/2018, oltre che grazie al sostegno del Fondo Audiovisivo delle Fiandre (VAF) e dello Screen Flanders al quale va sommata la tax shelter belge, le Fiandre registrano una crescita costante nel settore dell’animazione e diventano l’ospite d’onore della 19° edizione del Cartoon Movie, oggi in apertura a Bordeaux.

Tra i 55 progetti selezionati quest’anno, che verranno presentati davanti a 800 professionisti europei, figurano tre film fiamminghi. Dopo l’originale Cafard , Jan Bultheel, nuovamente prodotto da Tondo Films, torna con Canaan, progetto in 3D destinato a un pubblico di adolescenti e adulti. La trama è ambientata nel 1840 e racconta le disavventure di una giovane novizia di Bruge, che accompagna un prete in missione evangelica negli sterminati territori dell’Ovest americano. Qui la ragazza verrà accolta da una tribù di Sioux. Attualmente in fase di sviluppo, il film può già contare sulla coproduzione della belga Tarantula e della francese Superprod.

Da parte sua, Grid Animation proporrà un assaggio di Crazy Island del danese Jesper Møller, un film per famiglie in 3D ancora in fase di lavorazione, che sarà prodotto dai francesi di Tinkerland, dai tedeschi di Wunderwerk e da Zooper Film. La sinossi descrive un’isola che rischia di essere sommersa dal mare e racconta di come i suoi abitanti, uomini e animali, cercano insieme una soluzione.

Le società Potemkino e Sancta partecipano invece con ZOOks di Kristoff e Dimitri Leu, altro film per famiglie in fase di produzione, 100% belga e coprodotto da The Fridge, con una vicenda incentrata su un adolescente ribelle che vive in una città dove ogni cosa naturale è stata vietata.

Altri cinque progetti coprodotti da società fiamminghe sono in calendario, di cui tre con la produzione di Walking The Dog, quest’ultima nominata al Cartoon Movie Tribute come Miglior Produttore Europeo d’animazione dell’anno: Fox & Hare Save the Forest di Masha Halberstad (girato dagli olandesi di Submarine), Humpdi Rob Gibbs (progetto avviato dai tedeschi di MovieBrats Pictures e coprodotto dalla canadese Tangent Animation) e, infine, Charlotte di Bibo Bergeron (finanziato dalla parigina Les Productions Balthazar e dalle francesi Films du Poisson Rouge e Folimage, oltre che dalla canadese January Films). Specializzata in animazione 3D, troviamo poi Cyborn, impegnata nella coproduzione di Ploey – You Never Fly Alone di Arni Olafur Asgeirsson (girato dalla islandese GunHil) e Lunanime, che coproduce La Sirène di Sepideh Farsi (un progetto di cui la società francese Les Films d'Ici).

