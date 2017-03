Slam - Tutto per una ragazza viaggia in 189 paesi con Netflix

di Vittoria Scarpa

08/03/2017 - Il nuovo film di Andrea Molaioli, tratto dal libro di Nick Hornby, è stato acquisito dal colosso SVoD per tutto il mondo. Del Brocco: “Una strada nuova per dare visibilità al cinema italiano”

In Italia uscirà nelle sale il 23 marzo con Universal, ma poi viaggerà in tutto il mondo con Netflix. Un importante accordo tra Indigo Film, Rai Cinema e il colosso americano dello SVoD, che lo ha acquisito per la distribuzione internazionale, porterà il nuovo film di Andrea Molaioli, Slam - Tutto per una ragazza , in ben 189 paesi a partire dal 15 aprile 2017.

Tratto dall’omonimo best seller del 2008 di Nick Hornby e presentato lo scorso novembre al Festival di Torino, Slam - Tutto per una ragazza ha per protagonisti Ludvico Tersigni, Jasmine Trinca, Barbara Ramella e Luca Marinelli, ed è una storia di adolescenti alle prese con una gravidanza prematura, il tutto calato nel mondo dello skateboard. “Ad attirare l’attenzione di Netflix è stato innanzitutto il fatto che si trattasse di un autore internazionale come Nick Hornby”, rivela Francesca Cima di Indigo Film, che ha prodotto il film con Rai Cinema, “ma è stato molto apprezzato anche l’adattamento locale che ne abbiamo fatto”. La storia, sceneggiata da Francesco Bruni, Ludovica Rampoldi e Andrea Molaioli, è infatti trasportata da Londra a Roma.

“Tutti sappiamo le difficoltà per imporre il nostro cinema all’estero”, commenta l’ad di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, “questa è indubbiamente una strada nuova per dare visibilità al cinema italiano, in certi casi. E Slam è un film con un linguaggio internazionale e un significato forte, sia per i giovani che per gli adulti”.

In Italia, Slam - Tutto per una ragazza sarà lanciato il 23 marzo in oltre 150 copie da Universal Pictures (già distributore di About a Boy , sempre tratto da Hornby) e avrà un percorso classico: sala, home video, finestra pay (Netflix) e free tv sulla Rai.