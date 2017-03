Lupus e Mélusine fanno squadra per Kensuke’s Kingdom

di Naman Ramachandran

09/03/2017 - Per la regia chiamata la coppia di registi pluripremiati Neil Boyle e Kirk Hendry

La società inglese Lupus Films e la lussemburghese Mélusine Productions uniscono le forze per il film d’animazione Kensuke’s Kingdom, tratto dall’omonima celebre favola dell’acclamato scrittore di War Horse, Michael Morpugo. La sceneggiatura porta la firma di Frank Cottrell Boyce, apprezzato autore per bambini già riconosciuto a livello internazionale per le sceneggiature di Hilary e Jackie, The Railway Man , Millions , The Claim, Tristram Shandy: A Cock and Bull Story e Codice 46 .

Kensuke’s Kingdom racconta le avventure di un ragazzo di nome Michael e del suo cane Stella che, a seguito di un naufragio, si ritrovano sperduti su una remota isola deserta. Terrorizzato ma costretto a lottare per sopravvivere, Michael presto si rende conto che l’isola ospita anche Kensuke, un misterioso anziano giapponese che da decenni vive con una famiglia di orangotanghi e con il suo branco. All’inizio, i due si tengono a distanza, sospettosi. Tuttavia, la minaccia di pericolosi invasori li costringerà a unire le proprie forze per salvare il loro fragile angolo di paradiso.

Il film è diretto a quattro mani dai pluripremiati Neil Boyle e Kirk Hendry, una coppia che nel cinema d’animazione gode di ottime credenziali, con all’attivo titoli come The Last Belle, Junk, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Space Jam, The Snowman and the Snowdog, oltre che svariati videoclip e pubblicità. Alla produzione, ci saranno la Working Title Films, co-fondata da Sarah Radclyffe (The Edge of Love ), Barnaby Spurrier (Somers Town ) e Stephan Roelants (Ernest and Celestine ), con il supporto del Film Fund Luxembourg. Nel 2016, Lupus e Mélusine avevano già collaborato per Ethel & Ernest di Roger Mainwood, scelto quest’anno nella sezione Best of Fest del Palm Springs Film Festival. Inoltre, le due società sono state nominate nella categoria Miglior Produttore 2017 per la premiazione Cartoon Tributes organizzata a Bordeaux da Cartoon Movie.

Camilla Deakin, co-fondatrice della Lupus Films, ha definito Kensuke’s Kingdom “un elettrizzante racconto adatto a tutta la famiglia, con un messaggio ecologico che speriamo colpisca il pubblico di tutto il mondo”.

(Tradotto dall'inglese)