Selma Vilhunen girerà Stupid Young Heart con il sostegno del Finnish Film Foundation

di Jorn Rossing Jensen

09/03/2017 - Il Finnish Film Foundation finanzierà anche Happier Times, Grump, sequel di The Grump, campione di incassi 2014 in Finlandia

La regista finlandese Selma Vilhunen, candidata all’Oscar nel 2012 con il corto Do I Have to Take Care of Everything? e a dieci Jussis – i premi nazionali finlandesi - per la sua opera d’esordio Little Wing , è pronta a tornare per la seconda volta dietro la cinepresa con Stupid Young Heart. Scritto da Kirsikka Saari e prodotto da Elli Toivoniemi e Venla Hellstedt per la Tuffi Films, diretta dalla stessa Vilhunen, Stupid Young Heart sarà tra i beneficiari di un pacchetto di fondi da 2,1 milioni di euro che il Finnish Film Foundation si appresta a mettere a disposizione a sostegno di tre film di finzione, sei documentari, due serie drammatiche e due cortometraggi.

La trama parla dell’amore tra due adolescenti, Lenni e la bella e popolare Kiira, che scoprono di aspettare un figlio e decidono di tenerlo – in parte in polemica contro dei genitori che sembrano non preoccuparsi più delle loro vite.

Dopo aver partecipato al disastroso assalto a una moschea locale e mentre Kiira viene trasferita di corsa in ospedale per il parto, Lenni, cresciuto senza una figura paterna di riferimento, capisce di poter diventare a suo modo un uomo.

Conosciuta per i musical per famiglie Ricky Rapper (2008) e Ricky Rapper and Cool Wendy (2012) - primi capitoli di quello che diventerà un franchising - la regista finlandese Mari Rantasila si prepara invece a realizzare Pony and Pigeonboy, una produzione di Veera Salmi e Hannamaija Matila per Pohjola-filmi (insieme alla norvegese Cinenord). È la storia di una bambina di 7 anni di nome Pony che si rifiuta di andare a scuola. Accanto a lei, in grado di risolvere ogni problema, il chiacchierone Pigeonboy.

Nel 2014, la commedia The Grump del regista finlandese Dome Karukoski, adattamento di un racconto dello scrittore connazionale Tuomas Kyrö,era arrivata a vendere 454.000 biglietti nelle sale. Ora, i produttori della Solar Films, Jukka Helle e Markus Selin, stanno lavorando al sequel del film, intitolato Happier Times, Grump e nuovamente tratto da un libro di Kyrö. Le riprese cominceranno il prossimo autunno, grazie al supporto della Fondazione. L’attrice prestata alla regia Tiina Lymi narra la vicenda di Grump a partire dalla perdita dell’amata moglie: lo ritroviamo con il cuore spezzato, ormai consapevole della propria mortalità, intento a costruirsi una bara e ad intagliare la propria lapide. I suoi figli, Hessu e Pekka, distratti da questioni pratiche come la divisione dell’eredità, decidono di ricoverarlo in una casa di riposo. Ma la figlia di Pekka, Sofia, desidera passare del tempo con suo nonno e così Grimp, che si è arreso all’inevitabile, le concede un’ultima notte.

Infine, la Fondazione assicurerà il proprio sostegno al regista messicano Kyzza Terrazas e al suo Bayoneta, coprodotto dal finlandese Marko Röhr per MRP Matila Röhr Productions. Il film di Woo Films, in lingua originale inglese, è il ritratto di un pugile in pensione che si ritrova a vivere in un minuscolo appartamento in Finlandia. Il desiderio di riscatto lo riporterà sul ring. Brontis Jodorowsky e Laura Birn interpretano i ruoli principali.

