Jalouse per David e Stéphane Foenkinos

di Fabien Lemercier

10/03/2017 - Nel cast, Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval e Anaïs Demoustier. Una produzione Mandarin che sarà venduta da StudioCanal

Ultimi giorni di riprese per Jalouse, secondo lungometraggio di David e Stéphane Foenkinos dopo La Délicatesse (nominato ai César 2012 della miglior opera prima e del miglior adattamento; 770 000 entrate in Francia). Cominciate il 9 gennaio a Parigi, le riprese termineranno il 15 marzo.

Nel cast figurano Karin Viard (César 2000 della miglior attrice e nominata nel 2005, nel 2012 per Polisse e nel 2015 per La famiglia Bélier ), la giovane Dara Tombroff (danzatrice classica al suo esordio al cinema), la canadese Anne Dorval (Mommy, Riparare i viventi ), Anaïs Demoustier (nominata ai César 2009 e 2011 della miglior promessa; Shooting Star 2010 dell'European Film Promotion; apprezzata fra gli altri in Una nuova amica , Elles , A trois on y va e Bird People ), Corentin Fila (nominato al César e al Lumière 2017 della miglior promessa per Quando hai 17 anni ), Thibault de Montalembert (notato l’anno scorso in Chocolat e L'Odyssée ) e Bruno Todeschini (nominato al César 2004 del miglior attore per Son frère, visto di recente in La propera pell ).

Scritta dai due registi, la sceneggiatura racconta la storia di una donna (Karin Viard) che non riesce a non essere gelosa di sua figlia (Dara Tombroff), bella come il sole.

Prodotto da Eric e Nicolas Altmayer (proclamati di recente migliori produttori del 2016 - news) per Mandarin Production, Jalouse è coprodotto da France 2 Cinéma ed è stato pre-acquistato da Canal+ e Ciné+. Il lungometraggio può contare anche su Guillaume Deffontaines (nominato al César 2017 della sua specialità per Ma loute ) alla direzione della fotografia. Il film sarà distribuito nelle sale francesi il 18 gennaio 2018 da StudioCanal che guida anche le vendite internazionali.

Mandarin ha lanciato il 1° marzo nelle sale Patients di Grands Corps Malade e Mehdi Idir (distribuzione Gaumont) e distribuirà le commedie Bienvenue au Gondwana di Mamane il 12 aprile (Wild Bunch Distribution) e Jour J. di Reem Kherici il 26 aprile (Gaumont). E in post-produzione spicca L'amant double di François Ozon (articolo).

(Tradotto dal francese)