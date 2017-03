Saverio Costanzo adatta Elena Ferrante per la tv

di Vittoria Scarpa

10/03/2017 - Il regista di Hungry Hearts dirigerà la serie televisiva tratta dai best-seller della scrittrice italiana, prodotta da Fandango e Wildside con Rai Fiction. Inizio riprese in estate

Lo ha confermato ieri al New York Times: Saverio Costanzo dirigerà la serie tv tratta dai best-seller di Elena Ferrante. Con il titolo internazionale di The Neapolitan Novels, il regista di Hungry Hearts (che per la tv ha già diretto la versione italiana di In Treatment) porterà sul piccolo schermo i quattro libri della saga della misteriosa scrittrice italiana (nonostante qualche indiscrezione, non se ne conosce tuttora l’identità) amatissima anche oltreoceano: “L'amica geniale”, “Storia del nuovo cognome”, “Storia di chi fugge e di chi resta” e “Storia della bambina perduta”, tutti editi da e/o, oltre 1 milione di copie vendute in Italia, 1,2 milioni tra Stati Uniti e Canada.

La serie, prodotta da Fandango e Wildside con partner stranieri e Rai Fiction, racconterà in 4 stagioni da 8 puntate (32 episodi in tutto da 50 minuti ciascuno) le vicende delle due amiche Lila e Lenù, dall’infanzia ai sessant’anni, dagli anni del dopoguerra al 2000. Alla sceneggiatura stanno lavorando Francesco Piccolo (Mia madre e Il nome del figlio , tra i suoi ultimi script) e Laura Paolucci (Caos calmo , Diaz ), con il contributo via email dell’autrice dei libri.

“La sfida più grande sarà riuscire a trasmettere le stesse emozioni dei libri in modo cinematografico”, ha detto Costanzo. L’inizio delle riprese è previsto per la prossima estate. La serie sarà girata interamente in Italia e in lingua italiana nell'area di Napoli. I primi episodi potrebbero andare in onda sulla Rai già nel 2018. Intanto, sono partiti in questi giorni, guidati da Laura Muccino, i casting per le due giovanissime attrici in alcune scuole elementari della città partenopea.