Un re e un piromane si spartiscono i Premi Canon norvegesi

di Jorn Rossing Jensen

10/03/2017 - The King’s Choice di Erik Poppe e Pyromaniac di Erik Skjoldbjærg vincono in sette diverse categorie, con Popp premiato dal pubblico

Dopo aver stazionato lo scorso anno al primo posto della classifica dei film più visti in Norvegia, con 713.276 spettatori, anche ieri sera , 9 marzo, The King’s Choice del regista Erik Poppe ha dominato la cerimonia dei Premi Canon, che si è tenuta presso il Byscenen di Trondheim in concomitanza con il Kosmorama-Trondheim International Film Festival e ha celebrato l’industria del cinema norvegese. La rosa dei vincitori è stata selezionata dai membri di otto società.

L’epopea storica sull’invasione della Norvegia da parte della Germania nazista, avvenuta l’8 aprile del 1940, che mostra l’allora re Haakon VII alle prese con la richiesta di capitolazione dei tedeschi e un governo rimasto passivo, è stata incoronata per la Miglior Sceneggiatura (Harald Rosenløw Eeg, Jan Trygve Røyneland), Miglior Produzione (Finn Gjerdrum, Stein Kvae), Miglior Attore (il danese Jesper Christensen) e Miglior Fotografia (John Christian Rosenlund). Il film ha convinto anche gli utenti del sito filmweb.no, che gli hanno attribuito il Premio del Pubblico.

Un passo dietro a The King’s Choice in corsa per sette categorie, troviamo il film del cineasta norvegese Erik Skjoldbjærg, Pyromaniac , che ha trionfato su tre delle sei nomination per le quali era stato candidato: Miglior Regia (Skjoldbjærg), Miglior Attrice ( Liv Bernhoft Osa) e Miglior Suono (Håkon Lammetun). Il dramma racconta la storia di un piromane che fa il pompiere in una cittadina ed è figlio del capo della stazione locale dei vigili del fuoco.

È tornato a casa a mani vuote, invece, il regista kurdo-norvegese Halkawt Mustafa, che con il suo El Clásico era candidato a tre Canon. Tra gli outsider, soltanto Nils Gaup con The Last King e Sara Johnsen con Framing Mom sono riusciti a salire sul podio. La 14° edizione di Kosmorama chiuderà i battenti domenica 12 marzo.

Lista completa dei vincitori dei Premi Canon 2017:

Miglior Sceneggiatura Originale

Harald Rosenløw Eeg, Jan Trygve Røyneland – The King’s Choice

Miglior Regia

Erik Skjoldbjærg – Pyromaniac

Miglior Produttore

Finn Gjerdrum, Stein B Kvae – The King’s Choice

Miglior Attrice

Liv Bernhoft Osa – Pyromaniac

Miglior Attore

Jesper Christensen – The King’s Choice

Miglior Attore/Attrice non protagonista

Helga Guren – Framing Mom

Miglior Fotografia

John Christian Rosenlund – The King’s Choice

Miglior Suono

Håkon Lammetun – Pyromaniac

Miglior Montaggio

Robert Stengård – What Young Men Do

Miglior Colonna Sonora

Gaute Storaas – The Last King

Premio del Pubblico film.web

The King’s Choice

(Tradotto dall'inglese)