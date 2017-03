Punto de Vista premia The Host

di Alfonso Rivera

13/03/2017 - Il film della britannica Miranda Pennell ottiene il premio più importante del Festival Internazionale del Cinema Documentario di Navarra, la cui 11ª edizione si è chiusa sabato scorso

Punto de Vista (Festival Internazionale del Cinema Documentario di Navarra) ha chiuso sabato scorso 11 marzo la sua edizione numero undici, la quarta – e ultima – diretta da Óskar Alegría. Quest’anno, la manifestazione era dedicata al concetto di volare e all’artista Jorge Oteiza, e ha avuto il suo culmine in un’originale cerimonia di premiazione con queste tematiche come filo conduttore. Il film The Host (Regno Unito), diretto da Miranda Pennell, si è aggiudicato il Gran Premio Punto de Vista al miglior film della sezione ufficiale - La región central, dotato di 10.000 euro.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Il premio Jean Vigo al miglior regista (5.000 euro) è andato a Eric Pauwels per La deuxième nuit (Belgio) e il film spagnolo Converso di David Arratibel, ha ottenuto il premio del pubblico (1.500 €). Quello dei giovani è stato assegnato a 5 October (Slovacchia/Repubblica Ceca) di Martin Kollar (1.500€).

Velasco Broca ha presentato in prima mondiale il suo X Film 2016 (supportato dal festival), intitolato Nuevo altar, con sceneggiatura e ruolo centrale affidati a Julián Génisson (Esa sensación ). Lo stesso sabato 11, Sergio Oksman (O futebol ), Iván Pintor e Víctor Candeias hanno designato “per la profonda iscrizione del progetto nella storia e nel patrimonio di Navarra e, concretamente, della città di Pamplona. Per la sua vocazione popolare e il desiderio specifico di arrivare a un pubblico il più ampio possibile” la vincitrice del Progetto X Film 2017, che vedremo in questa manifestazione il prossimo anno: la sivigliana María Cañas è stata scelta per la sua combattiva versione della celebre festa di Pamplona che porterà il titolo di 8 de marzo, San Fermín. Gli altri aspiranti al patrocinio di Punto de Vista erano Omar Razzak (Paradiso), con il suo progetto sui sefarditi di Tudela, e Pilar Monsell (Africa 815), con una favola-saggio ispirata al fotografo Koldo Chamorro.

Il palmarés di Punto de Vista 2017:

Sezione Ufficiale - La Región Central

Gran Premio Punto de Vista al Miglior Film

The Host - Miranda Pennell (Regno Unito)

Premio Jean Vigo alla Miglior Regia

La deuxième nuit - Eric Pauwels (Belgio)

Premio al Miglior Cortometraggio

Foyer - Ismaïl Bahri (Tunisia/Francia)

Premi speciali

Premio Speciale del Pubblico al Miglior Film

Converso - David Arratibel (Spagna)

Premio dei Giovani al Miglior Film

5 October - Martin Kollar (Slovacchia/Repubblica Ceca)

Progetto X Film

8 de marzo, San Fermín - María Cañas (Spagna)

(Tradotto dallo spagnolo)