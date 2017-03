Keira Knightley viaggia nella Germania del dopoguerra in The Aftermath

di Birgit Heidsiek

14/03/2017 - Basato su una storia vera, il film diretto da James Kent riunisce due famiglie da due nazioni nemiche

Dopo aver girato a Praga e Amburgo, sono terminate le riprese del dramma familiare postbellico The Aftermath di James Kent (Testament of Youth ). Prodotto dalla compagnia di Ridley Scott Scott Free Pictures, quella di Malte Grunert con sede ad Amburgo Amusement Park Films (La spia , Land of Mine - Sotto la sabbia ) e Fox Searchlight Pictures, il film ha per protagonisti Keira Knightley, Jason Clarke e Alexander Skarsgård.

Ambientata nella Germania del dopoguerra, nel 1946, la storia si basa sul libro omonimo di Rhidian Brook, che voleva portare i ricordi di suo nonno sul grande schermo. La società di Scott ha commissionato uno script basato su questo romanzo, che è stato adattato dai sceneggiatori Joe Shrapnel e Anna Waterhouse.

The Aftermath racconta la storia di un colonnello britannico che ha l’incarico di ricostruire la città di Amburgo, devastata dalla guerra. Insieme a sua moglie, che è in lutto, e suo figlio di 11 anni, si trasferisce in una lussuosa villa in un quartiere prestigioso. Il colonnello consente a un architetto, che è in attesa del permesso ufficiale per tornare a lavorare, di rimanere nella sua casa, dove vive con la figlia adolescente turbata dalla scomparsa della madre durante un bombardamento alleato. Le due famiglie, che hanno subito ciascuna una perdita, sono ostili l’una verso l'altra e devono affrontare la convivenza sotto lo stesso tetto - un'esperienza che cambierà le loro vite per sempre.

Con la direzione della fotografia di Franz Lustig (La terra dell'abbondanza , Non bussare alla mia porta ), The Aftermath è stato girato per 20 giorni in Germania, dove i location scout di Amburgo Nic Diedrich e Benjamin Ackermann hanno trovato un castello per gli interni. “Siamo lieti che un film così interessante, con un cast di così alto livello, sia stato girato nella nostra regione”, dice Maria Köpf, amministratore delegato di Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, che ha supportato la produzione con €750.000. Il produttore tedesco Grunert, il cui Land of Mine - Sotto la sabbia è stato nominato quest’anno all’Oscar per il Miglior film in lingua straniera, aveva precedentemente portato ad Amburgo La spia di Anton Corbijn.

Gli effetti visivi di The Aftermath saranno creati da The Post Republic in collaborazione con la compagnia sorella di base a Londra Automatik. Questo avvincente dramma postbellico sarà distribuito nelle sale di tutto il mondo da 20th Century Fox.

