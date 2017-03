Eurimages supporta 24 coproduzioni

di Cineuropa

14/03/2017 - Tra i selezionati, i nuovi film di Laszlo Nemes, Pawel Pawlikowski, Alice Rohrwacher, Christian Petzold e Terry Gilliam

Nel corso della sua 146a riunione tenutasi dal 7 al 10 marzo a Strasburgo, il Consiglio d’amministrazione del fondo Eurimages del Consiglio d’Europa ha accordato il suo supporto a progetti di 19 film di finzione, 2 documentari e 3 film d’animazione, per un totale di €5.683.544:

Fritzi - A Miraculous Revolutionary Tale - Matthias Bruhn, Ralf Kukula (Germania/Belgio/Repubblica Ceca) (film d’animazione)

Fatei and the Sea - Alina Rudnitskaya (Russia/Finlandia/Polonia) (documentario)

The Delegation - Bujar Alimani (Albania/Grecia)

Sunset - Laszlo Nemes (Ungheria/Francia)

Lemonade - Ioana Maria Uricaru (Romania/Germania)

Brothers - Ömür Atay (Turchia/Germania/Bulgaria)

Gipsy Queen - Hüseyin Tabak (Germania/Austria)

Pachamama - Juan Antin (Francia/Lussemburgo/Canada) (film d’animazione)

Stitches - Miroslav Terzic (Serbia/Slovenia)

The Harvesters - Etienne Kallos (Francia/Sudafrica/Polonia/Grecia)

Cold War - Pawel Pawlikowski (Polonia/Regno Unito/Francia) (news)

Spitak - Alexander Kott (Russia/Armenia)

Passed by Censor - Serhat Karaaslan (Turchia/Francia/Germania)

Tel Aviv on Fire - Sameh Zoabi (Lussemburgo/Israele/Francia/Belgio)

Lazzaro felice - Alice Rohrwacher (Italia/Svizzera/Francia)

The Miracle of the Sargasso Sea - Syllas Tzoumerkas (Grecia/Germania/Paesi Bassi/Svezia) (news)

Transit - Christian Petzold (Germania/Francia) (news)

Free Subject - Stella Theodoraki (Grecia/Francia) (news)

The Swallows of Kabul - Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec (Francia/Lussemburgo/Svizzera) (film d’animazione)

Sakawa - Ben Asamoah (Belgio/Paesi Bassi) (documentario)

My Favorite Fabric - Gaya Jiji (Francia/Germania/Turchia)

The Captain - Robert Schwentke (Germania/Francia/Polonia)

The Man Who Killed Don Quixote - Terry Gilliam (Spagna/Belgio/Portogallo)

The Mercy of the Jungle - Joel Karekezi (Belgio/Francia/Germania)

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Nell’ambito del Programma di Supporto alla Distribuzione (a copertura delle spese di marketing e pubblicità), il Consiglio ha deciso di sostenere 21 film presentati da 12 distributori, per un totale di €153.516.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2017, il Programma di Supporto alla Distribuzione è riservato solo a professionisti di base in uno degli stati membri di Eurimages che non abbiano accesso al programma di distribuzione Europa Creativa-MEDIA della Ue, ossia l’Armenia, la Georgia, la Federazione Russa, la Svizzera e la Turchia.

(Tradotto dall'inglese)