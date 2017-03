Il Comitato consultivo cinematografico di Cipro appoggerà 23 progetti

di Vassilis Economou

14/03/2017 - Nove progetti sono stati selezionati per il programma di sceneggiatura di corti e lungometraggi, quattordici per quello sulla produzione di cortometraggi

Il Ministero dell’Educazione e della Cultura cipriota ha annunciato un programma di fondi per il biennio 2016-2017. Seguendo i consigli di nove membri del Comitato consultivo cinematografico, il ministro ha consentito al via libera per il finanziamento di 23 progetti filmici.

Tra i fortunati selezionati, troviamo i nuovi film di Elias Demetriou (Smac , Fish n' Chips ), di Kyros Papavassiliou (Impressions of a Drowned Man ), e tre ex allievi del Berlinale Talents Tonia Mishiali, Myrsini Aristidou e Sholeh Zahraei. Nove progetti sono stati inseriti nel programma di sceneggiatura di corti e lungometraggi, destinato a film a basso costo, mentre altri quattordici sono stati scelti per il programma di produzione di cortometraggi. I due pacchetti di fondi hanno un valore rispettivo di 85.500 e 239.000 euro.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

I progetti compresi nel programma di sceneggiatura sono O Kipos Piso Apo To Spiti di Marinos Kartikkis, The Asylum Seekers di Michalis Chapesiis, I Kilada ton Rodon di Christophoros Roditis, Petres ke Alles Istories di Adonis Floridis, O Hambis ke i Kallikantzari di Tonia Mishiali, Marisel di Elias Demetriou, Kampia Nimfi Chrisalida Akmeo di Kyros Papavassiliou, Iman di Korinna Avraamidou e Kyriakos Tofaridis, e, in ultimo, Mpros Gkremos di Stelana Kliris.

I titoli del programma di produzione di cortometraggi sono Kinyras: Iereas Kitiou di Stavros Papageorghiou, Off Guard di Daina Papadaki, I Yposhesi di Constantinos Patsalides, Scratch di Paris Erotokritou, The Hunt di Sholeh Zahraei, Fistikia Eginis di Savvas Stavrou, Drakomagiremata di Maria Pavlou, Birthday Party di Evangelia Soumeli, Transit di Ioanna Tsilidou, Quidnunc di Charis Agiotis, Pera Apo T’Asteria di Stelana Kliris, O Mikros Kinigos di Dinos Grigoriou, Aytotelia di Myrsini Aristidou e, infine, Miss Asia Cyprus di Keti Papadema.

(Tradotto dall'inglese)