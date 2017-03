Angiolini, Sermonti e Rubini sul set di Terapia di coppia per amanti

di Vittoria Scarpa

14/03/2017 - Sono in corso a Roma le riprese della commedia diretta da Alessio Maria Federici, tratta dall’omonimo romanzo di Diego De Silva. Una produzione Cinemaundici, Ela Film e Warner Bros. Italia

Sono partite lunedì 6 marzo a Roma le riprese di Terapia di coppia per amanti diretto da Alessio Maria Federici e basato sull’omonimo libro dello scrittore e sceneggiatore Diego De Silva, pubblicato nel 2015 da Einaudi (Certi bambini, tratto sempre da un suo libro, vinse nel 2005 due David di Donatello e un EFA). La nuova commedia del regista di Tutte lo vogliono e Lezioni di cioccolato 2 avrà per protagonisti Ambra Angiolini, Pietro Sermonti e Sergio Rubini.

La storia, sceneggiata dal regista con De Silva, ruota attorno a due adulti sposati (non tra di loro) che condividono una passione incontrollabile e un amore coriaceo. Angiolini (vista di recente in 7 minuti di Michele Placido) è Viviana, una donna sexy e vitale, indecisa se restare amante o desiderare qualcosa di più. Sermonti (attualmente nelle sale con Smetto quando voglio - Masterclass ) è sbrigativo e vigliacco, e preferirebbe continuare con una doppia vita piuttosto che lanciarsi in un secondo matrimonio. Per risolvere questo dilemma che esaspera il loro rapporto, Viviana trascina Modesto dall’analista (Rubini). Quest’ultimo, spiazzato nell’avere di fronte una coppia non ufficiale che non ha nulla da perdere se non il proprio amore, si troverà in mezzo a una schermaglia drammatica e ridicola insieme, e rischierà di perdere la lucidità professionale. Un'immersione nelle complicazioni dei sentimenti, nei conflitti che nascono dalla paura di affidarsi all'amore e di cambiare vita.

Terapia di coppia per amanti è prodotto da Luigi e Olivia Musini per Cinemaundici (Maraviglioso Boccaccio , Anime nere , La bellezza del somaro ), Renato Ragosta per Ela Film e da Warner Bros. Entertainment Italia, e arriverà nelle sale italiane distribuito da Warner Bros. Pictures. Le riprese si svolgeranno per 6 settimane a Roma.