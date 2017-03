Malta si focalizza sul mercato indiano

di Vassilis Economou

15/03/2017 - La Malta Film Commission volge il suo sguardo a Est e punta a portare produzioni indiane nell’arcipelago mediterraneo

Dopo aver stabilito una presenza dinamica in tutti i principali mercati cinematografici occidentali (Europa, USA e Canada) e in Russia, la Malta Film Commission sta attualmente volgendo il suo sguardo a Est.

La Cina è stato il primo obiettivo importante l'anno scorso, e nel 2017 la commissione intende focalizzarsi sull’India. A seguito di massicce campagne promozionali per le due più grandi isole dell'arcipelago maltese – Malta e Gozo – e le successive trattative con i produttori, la commissione ritiene che si possa creare un ambiente positivo per un mercato molto stimolante come l'India.

Secondo il comunicato stampa ufficiale, una delegazione della Malta Film Commission ha avuto incontri fruttuosi a uno dei più grandi mercati cinematografici dell’India, a Mumbai. La sua presenza lì ha attirato l’attenzione delle case di produzione locali. Malta viene promossa come una location ideale nel Mediterraneo, poiché le isole sono flessibili e possono servire da cornice per una varietà di generi cinematografici. Va notato che Malta è una destinazione preminente per film storici e a tema medievale: esempi recenti sono Assassin's Creed di Justin Kurzel e la serie targata HBO Il trono di spade.

Edward Zammit Lewis, ministro del Turismo, ha menzionato una serie di aspetti positivi delle iniziative marketing della Malta Film Commission, dicendo che “forniscono risultati tangibili. […] Malta può trarre un enorme beneficio dall'espansione delle produzioni indiane", e questo vale sia per il cinema che per il turismo.

