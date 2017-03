FC Alto Adige supporta sei nuovi progetti

di Vittoria Scarpa

15/03/2017 - Quattro provengono dall’Italia, tra cui La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi e I figli del freddo di Stefano Lodovichi, uno dalla Germania e uno dall’Austria

Sei nuovi progetti filmici hanno ottenuto il finanziamento dell’IDM - Film Commission dell’Alto Adige, nell’ambito del 1° call del 2017 (scadenza 25 gennaio). Di questi, quattro provengono dall’Italia, uno dalla Germania e uno dall’Austria.

L’italiana Colorado Film Production riceve un supporto di 400mila euro in produzione per la realizzazione di La ragazza nella nebbia, tratto dal romanzo di Donato Carrisi che ne firmerà anche la regia, segnando così il suo esordio dietro la macchina da presa. Nel cast, ancora provvisorio, dovrebbero esserci Toni Servillo, Jean Reno, Alessio Boni e Greta Scacchi. La storia ha per protagonista l’agente speciale Vogel e ruota attorno a una ragazzina scomparsa nella nebbia, originaria di un paese in una profonda valle all’ombra delle Alpi. Il film sarà distribuito in Italia da Medusa Film e Studiocanal curerà la distribuzione internazionale.

Un sostegno di 500mila euro va alla Mood Film per il progetto di Stefano Lodovichi, I figli del freddo, già sostenuto dalla Film Commission in fase di pre-produzione e dal fondo di sviluppo italo-tedesco. Il nuovo lungometraggio del regista di Aquadro e In fondo al bosco , che racconta di un diciassettenne, di una glaciazione e di un avventuroso viaggio, sarà coprodotto dalla casa tedesca Weydemann Bros. con l'irlandese Samson Films e sarà girato sulle Dolomiti. L’altro progetto italiano sostenuto in produzione è la serie tv Un passo dal cielo 4 per la regia di Jan Maria Michelini (produzione Lux Vide, supporto di 350mila euro).

Zorro, secondo lungometraggio del regista e autore altoatesino Ronny Trocker, selezionato tra i 36 progetti presentati all’ultimo Berlinale Co-Production Market, è invece sostenuto in pre-produzione con 21mila euro. Il regista era stato in concorso col suo film d’esordio, The Eremites (sempre supportato da IDM) alla Mostra di Venezia 2016 in Orizzonti. A produrre questo nuovo film sarà la sua neonata casa di produzione, Bagarrefilm, in coproduzione con la berlinese Zischlermann Filmproduktion.

La casa di produzione tedesca fernsehbüro ottiene 60mila euro per lavorare al docu-film su Andrea Hofer, leader della ribellione del Tirolo contro il dominio di Napoleone. Andreas Hofer - Volksheld oder Fanatiker? sarà diretto da Hannes Schuler e Robert Neumüller e coprodotto con l'austriaca Pre TV. La KGP Kranzelbinder Gabriele Production di Vienna riceve infine un sostegno in pre-produzione di 20mila euro per realizzare il road movie di Thomas Woschitz, diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, Am Anfang der Schwerkraft oder die schicksalhafte Reise einer noblen Familie und ihrer Dienerschaft über die Alpen (tutti i titoli sono provvisori).

Le prossime scadenze del 2017 per la presentazione delle domande di finanziamento all’IDM sono 3 maggio e 27 settembre.