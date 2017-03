Il Canada entra in Eurimages

di Cineuropa

16/03/2017 - L’adesione del primo paese non europeo al fondo culturale ha effetto immediato

Il Canada è diventato il primo paese non europeo ad aderire al Fondo culturale del Consiglio d'Europa, Eurimages, come membro associato. Il paese si unisce ai 37 Stati europei già partecipanti al Fondo, che distribuisce 25 milioni di euro all'anno per la coproduzione, distribuzione ed esercizio di film.

Eurimages ha aperto le sue porte a paesi al di fuori del Consiglio d'Europa nel dicembre 2013 e il Canada è il primo Stato non europeo ad approfittare di questa opportunità.

"L'adesione del Canada segna un nuovo passo per Eurimages", ha osservato il presidente del Fondo, Catherine Trautmann, "e servirà ad approfondire i legami già esistenti tra l’industria cinematografica europea e quella canadese. Offrirà nuove opportunità per i produttori su entrambi i lati dell’Atlantico in un settore che lavora sempre più su scala globale. Siamo convinti che favorirà partenariati creativi innovativi e siamo ansiosi di lavorare con le nostre controparti canadesi".

"Il Canada è onorato di diventare il primo paese fuori l'Europa ad aderire al Fondo di sostegno cinematografico Eurimages. Il nostro governo capisce l'importanza di sostenere i nostri creatori nell’accesso ai mercati e al pubblico internazionale, e siamo lieti di approfondire i rapporti del Canada con i suoi partner europei", ha detto Mélanie Joly, ministro del Patrimonio canadese.

Poiché l’adesione del Canada ha effetto immediato, i produttori canadesi possono presentare domanda a Eurimages già dal prossimo bando (20 aprile).

(Tradotto dall'inglese)