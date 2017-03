Fine post-produzione per Soleil battant

di Fabien Lemercier

16/03/2017 - Prodotto da Alfama, il primo lungometraggio di Clara e Laura Laperrousaz riunisce Ana Girardot, Agathe Bonitzer, Teresa Madruga, Clément Roussier e Paulo Calatré

Girato lo scorso autunno nella massima discrezione, Soleil battant (Sunbeat), primo lungometraggio di Clara e Laura Laperrousaz, apprezzate in particolare per il mediometraggio Retenir les Ciels, ha terminato la sua post-produzione.

Nel cast figurano Ana Girardot (rivelatasi in Simon Werner a disparu... , ammirata nella serie Les revenants, nominata al Lumière 2015 della miglior promessa per La prochaine fois je viserai le coeur e Le beau monde , sugli schermi a settembre prossimo in Knock), Agathe Bonitzer (molto apprezzata in A moi seule , nominata al Lumière 2013 della miglior promessa per Une bouteille à la mer , vista di recente in Belle Dormant e Tout de suite maintenant ), Teresa Madruga (Tabu ), Clément Roussier (visto in Quando meno te l’aspetti e soprattutto nella serie Ainsi soient-ils), Paulo Calatré (Porto ) e le giovani Océane e Margaux Le Caoussin.

Scritta dalle due registe, la sceneggiatura vede Gabriel e Iris tornare per le vacanze nella casa di famiglia in Portogallo con le loro figlie Emma e Zoé, deliziose gemelle di sei anni. In mezzo a un paesaggio solitario, tra bagni e risate delle piccole, il passato della coppia riemerge. Emma è sopraffatta dal un segreto troppo grande per lei, che non può condividere con sua sorella...

Prodotto da Paulo Branco per Alfama Films che guiderà la distribuzione in Francia e le vendite internazionali, Soleil battant ha beneficiato di un anticipo sugli incassi del CNC ed è stato girato a Serpa, in Portogallo, con Vasco Viana (Montanha ) alla direzione della fotografia.

Da notare che Alfama Films ha da poco ricevuto il sostegno di Eurimages per The Captain di Robert Schwentke (news - in coproduzione con i tedeschi di Filmgalerie 451 e i polacchi di Opus Film), in lavorazione dal mese scorso e la cui trama ruota attorno alla persecuzione dei disertori nella Germania del 1945. Il film segue un giovane brigadiere che usurpa l’identità di un ufficiale e si ritrova in una spirale di follia omicida.

