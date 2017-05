La Federazione Vallonia-Bruxelles firma un nuovo accordo di coproduzione con il Cile

di Aurore Engelen

15/05/2017 - Dopo la Cina nel 2012 e i Paesi Bassi nel 2016, la Federazione Vallonia-Bruxelles aggiunge un nuovo paese alla lista dei suoi partner di coproduzione

Un accordo di coproduzione cinematografica è stato siglato tra la Federazione Vallonia-Bruxelles e il Cile.

I produttori belgi sono particolarmente attivi nel campo della coproduzione internazionale, con territori "naturali" come la Francia o il Lussemburgo, ma anche con paesi più lontani. Questo accordo ulteriore viene ad aggiungere una nuova corda al loro arco.

La firma di questo accordo è il risultato di una volontà politica molto chiara di apertura del cinema belga francofono a nuovi territori e risponde al desiderio del settore professionale di veder facilitati al massimo i rapporti di coproduzione con nuovi partner, offrendo così la possibilità di diversificare la struttura di finanziamento dei film. Il Cile possiede una ricca tradizione cinematografica – con fra gli altri Pablo Larraín, Alejandro Jodorowsky e il compianto Raúl Ruiz – e dispone di diversi sistemi di sostegno al cinema e di tax rebate. Questo accordo dovrebbe permettere al Cile di beneficiare degli aiuti al cinema disponibili in Belgio (Centre du Cinéma et de l'Audovisuel, Tax Shelter, fondi regionali) e di accedere più facilmente al continente europeo.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Si tratta del primo accordo di coproduzione firmato dalla Federazione Vallonia-Bruxelles con un paese dell’America latina e del 9° accordo bilaterale di coproduzione che coinvolge la Federazione Vallonia-Bruxelles.

Alcuni accordi bilaterali specifici sono stati siglati con paesi considerati come prioritari in materia, tra cui la Francia e la Svizzera. La volontà di sviluppo della diversità culturale ha rapidamente stimolato la Federazione Vallonia-Bruxelles a cercare nuovi partner. In quest'ottica è stato firmato un accordo nel 2012 con la Cina, nel 2016 con i Paesi Bassi e altri accordi di coproduzione sono in trattative con il Messico, il Brasile e l’Uruguay.

(Tradotto dal francese)