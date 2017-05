Films Boutique presenta la sua selezione a Cannes

di Birgit Heidsiek

15/05/2017 - La società di vendita con sede a Berlino porterà sulla Croisette un western moderno e molti altri titoli

L’agenzia di vendita berlinese Films Boutique è pronta a presentare tre premiere mondiali al Festival di Cannes. Prodotto da Komplizen Film (Toni Erdmann ), il dramma Western diretto da Valeska Grisebach (Be My Star, Désir(s) ) verrà proiettato in anteprima nella sezione Un Certain Regard, mentre il road movie Gabriel and the Mountain di Fellipe Barbosa e il film drammatico cileno Los Perros di Marcela Said potranno essere visti alla Semaine de la Critique.

Il western moderno firmato da Grisebach racconta di un gruppo di operai edili tedeschi che lavora in un paesino vicino al confine tra Bulgaria e Grecia, e di come gli uomini comincino a competere per ottenere il riconoscimento e i favori degli abitanti locali. Nella pellicola drammatica Gabriel and the Mountain, uno studente parte per un anno come escursionista per girare il mondo. Quando arriva in Africa, decide di spingersi ancora oltre nell’avventura, incamminandosi solo attraverso numerosi paesi, stringendo nuove amicizie e sperimentando emozioni forti.

In Los Perros, una quarantaduenne proveniente da una famiglia benestante intreccia una relazione con il suo istruttore di equitazione, un ex ufficiale di cavalleria. Per la prima volta, si trova a fare i conti con le nefandezze della dittatura, ma questo crescente interesse rischia di far crollare i muri invisibili che proteggono la sua famiglia dal passato. Un segreto è anche il motore dell’azione nel dramma israeliano The Cakemaker di Ofir Raul Graizer. Una panettiera tedesca, che in passato ha avuto una relazione con un israeliano sposato, poi rimasto ucciso in un incidente stradale, si reca a Gerusalemme, dove comincia a lavorare per la vedova del suo amante.

Films Boutique presenterà inoltre al Marché du Film di Cannes numerose opere già passate per la Berlinale, tra cui il vincitore dell’Orso d’oro, On Body and Soul di Ildiko Enyedi, alcuni film in concorso al festival tedesco, come il dramma brasiliano Joaquim di Marcelo Gomes e il portoghese Colo di Teresa Villaverde, o ancora, il documentario messicano La libertad des diablo di Everardo González, e due film della sezione Panorama, The Surge di Daniela Thomas e Insyriated di Philippe Van Leeuw. Infine, tra i titoli inclusi nella line-up di Films Boutique a Cannes, troviamo il dramma indiano Juze di Miransha Naik, Marie Curie di Marie Noelle, sulla scienziata polacca e vincitrice del Nobel, e il musical francese Sur quel pied danser di Kostia Testut e Paul Calori.

(Tradotto dall'inglese)