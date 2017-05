M-Appeal in viaggio verso Cannes con una manciata di attesissimi titoli

di Birgit Heidsiek

16/05/2017 - La compagnia di vendita berlinese è pronta a colpire la Croisette con i film di Natalia Santa, Özgün Özçelik e Jakob M Erwa

In prima linea nel catalogo di film che la società di vendita berlinese M-Appeal presenterà al Festival di Cannes, troviamo il dramma colombiano La defensa del dragón di Natalia Santa, la cui premiere mondiale verrà ospitata dalla Quinzaine des réalisateurs. Prodotto da Galaxia 311, il film racconta la storia di tre vecchi amici, che vivono nel centro di Bogotá: un giocatore di scacchi, un orologiaio che rifiuta di chiudere il proprio negozio e un omeopata spagnolo ossessionato dal poker. Il trio trascorre i propri giorni tra un leggendario club di scacchi, un casinò e un bar. Ma quando il loro comodo tran tran è messo a rischio, si trovano costretti a tentare il tutto e per tutto.

Tra le più recenti acquisizioni della M-Appeal figura il dramma statunitense Easy Living, diretto da Adam Keleman e incentrato su una nevrotica, ma affascinante, venditrice di cosmetici. Durante la giornata di lavoro, tra una confidenza e un’altra la donna promuove i prodotti di make-up alle sue clienti, di notte invece si trascina di bar in bar, adescando uomini. Quando i suoi tentativi di aprire un salone di bellezza vanno in fumo, sarà obbligata a riprendere il controllo della propria vita, in un drammatico turbinio di eventi.

Nel pluripremiato dramma turco Inflame , di Ceylan Özgün Özçelik, l’impiegata di un canale di notizie continua per molto tempo a fare lo stesso incubo, tanto da cominciare a dubitare che i suoi genitori siano in realtà rimasti uccisi in un incidente d’auto venti anni prima, o che abbiano fatto un’altra, terrificante fine.

Nell’opera tedesca El centro de mi mundo di Jakob M Erwa, un adolescente capisce che per affrontare i problemi del presente deve prima risolvere quelli del passato. La pellicola ha già riscosso un certo successo, vincendo numerosi premi di pubblico e riconoscimenti in diversi festival al miglior attore e alla miglior regia.

Completano la lista dei titoli di M-Appeal il dramma caraibico Play the Devil di Maria Govan, il dramma di formazione inglese Butterfly Kisses di Rafael Kapelinski e Corpo Elétrico di Marcelo Caetano, su un giovane operaio di San Paolo che divide le proprie giornate tra il lavoro in una fabbrica di vestiti e una serie di incontri fugaci con altri uomini.

