The Match Factory porta interessanti novità a Cannes

di Birgit Heidsiek

16/05/2017 - La line-up dell’agente di vendita tedesco comprende diversi film politici potenti

L'agente di vendita tedesco The Match Factory è pronto a sbarcare al Festival di Cannes con una line-up potente che include i film in concorso In the Fade di Fatih Akin e Jupiter’s Moon di Kornél Mundruczó, e altri titoli al Certain Regard, alla Quinzaine des Réalisateurs, alla Semaine de la Critique e a Cannes Classics. In the Fade del regista-sceneggiatore turco-tedesco Akin ha per protagonista Diane Kruger nei panni di una madre che cerca giustizia dopo aver perso il marito e il figlio in un attentato. Il regista-sceneggiatore ungherese Mundruczó è un altro habitué di Cannes; in Jupiter’s Moon, racconta la storia di un giovane immigrato che viene sparato mentre attraversa illegalmente un confine.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Intanto, il regista iraniano Mohammad Rasoulof, che era stato arrestato durante la produzione di un film nel suo paese di origine, è stato rilasciato su cauzione. Nel suo film selezionato al Certain Regard, A Man of Integrity, racconta la storia di un padre di famiglia e pescatore che si sente sotto pressione quando una società privata con stretti legami con il governo e le autorità locali prende il controllo di quasi tutti gli aspetti della vita nella regione. Un altro regista che era stato imprigionato è lo scrittore turco, regista, attore e produttore Yılmaz Güney, vincitore della Palma d'Oro per Yol nel 1982 prima di morire nel 1984. Ora, 35 anni dopo la sua grande vittoria, Yol - The Full Version, che racconta sei storie sui prigionieri turchi e curdi, sarà mostrato a Cannes Classics.

The Match Factory presenterà tre film alla Quinzaine des Réalisateurs. In Alive in France, Abel Ferrara riunisce una serie di concerti e una retrospettiva cinematografica in Francia dedicata alle canzoni e alla musica dei suoi film. L'intruso del regista italiano Leonardo Di Costanzo è ambientato invece nella Napoli odierna, dove una lavoratrice sociale in prima linea nella guerra quotidiana contro la mentalità criminale si trova di fronte a una scelta morale che potrebbe potenzialmente distruggere il significato del suo lavoro e della sua vita per sempre. Un altro dramma proveniente dall'Italia è rappresentato da Cuori puri di Roberto De Paolis, in cui una ragazza di 17 anni deve prendere un voto di castità prima del matrimonio, con ripercussioni gravi.

Infine, nel film selezionato alla Semaine de la Critique Sicilian Ghost Story dei registi-sceneggiatori italiani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, una ragazza di un piccolo paese è talmente innamorata del suo compagno di classe da non accettare la sua misteriosa scomparsa.

(Tradotto dall'inglese)