Wild Bunch sempre all’attacco

di Fabien Lemercier

16/05/2017 - Con quattro candidati alla Palma d’Oro e sette titoli in Selezione ufficiale, il venditore francese arriverà ancora una volta carico sulla Croisette

Line-up da combattimento al Marché du Film del 70° Festival di Cannes (dal 17 al 28 maggio) per la società franco-tedesca di vendite internazionali Wild Bunch che punterà in particolare su un poker d’assi in concorso ufficiale con Formidabile del francese Michel Hazanavicius, Rodin del suo connazionale Jacques Doillon, Loveless del russo Andrey Zvivyagintsev (coprodotto con la Russia da Francia, Belgio e Germania) e A Gentle Creature dell’ucraino Sergei Loznitsa. Da notare che quest’ultimo film, ispirato a un racconto di Dostoevskij è stato prodotto in delegato dalla struttura parigina Slot Machine e coprodotto da Arte France Cinema, GP Cinema Company (Russia), Looks Filmproduktionen (Germania), Studio Uljana Kim (Lituania), Wild at Art e Graniet Film (Paesi Bassi) e Solar Media Entertainment (Ucraina).

Ricordiamo che dalla sua creazione, Wild Bunch ha sempre contato (tranne che nel 2005) almeno un film in corsa per la Palma d’Oro: sette nel 2006, sei nel 2013, cinque nel 2015 e 2016, quattro nel 2001, 2002, 2003, 2008, 2009 e 2014, tre nel 2000, 2011 e 2012, due nel 2004 e 2010, uno nel 2007.

La squadra diretta da Vincent Maraval e guidata da Eva Diederix venderà altri tre lungometraggi in Selezione ufficiale, in particolare Les Fantômes d'Ismaël di Arnaud Desplechin che sarà il film d’apertura di questa edizione di Cannes con interpreti Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg e Mathieu Amalric. E nella line-up figurano anche Before We Vanish del giapponese Kiyoshi Kurosawa che sarà presentato al Certain Regard e il documentario 12 jours di Raymond Depardon che sarà svelato in proiezione speciale.

Wild Bunch ha inoltre annunciato l’arrivo sulla sua line-up di The Third Murder del giapponese Hirokazu Kore-eda (vendite condivise con Gaga Corporation) che sarà lanciato nelle sale del suo paese il 9 settembre, così come Beats di Brian Welsh, un film incentrato su due fratelli scozzesi nel cuore del movimento dei "rave parties" di inizio anni ‘90 (un progetto guidato da Rosetta Productions con Steven Soderbergh come produttore esecutivo, e che sarà venduto da Wild Bunch e Altitude Film - leggi la news).

Wild Bunch è anche coinvolta via Insiders (di cui Wild Bunch detiene il 45%) nella struttura di vendite americana IMR International, la cui line-up cannense include You Were Never Really Here della scozzese Lynne Ramsay in lizza per la Palma d'Oro, Wind River dell’americano Taylor Sheridan che avrà la sua première al Certain Regard, The Sisters Brothers di Jacques Audiard le cui riprese cominceranno quest’estate con Joaquin Phoenix e Jake Gyllenhaal protagonisti, e ancora Kings della regista franco-turca Deniz Gamze Ergüven (in post-produzione con Halle Berry e Daniel Craig nel cast).

Al mercato, Wild Bunch continuerà a prevendere, fra gli altri, i film in post-produzione Le livre d'image (The Image Book) di Jean-Luc Godard, Mon garçon (My Son) di Christian Carion (articolo), K.O. di Fabrice Gobert (su promoreel - articolo),Espèces menacées (Endangered Species) di Gilles Bourdos (articolo),Le Fidèle del belga Michaël R. Roskam, il film d'animazione Dilili à Paris (Dilili In Paris) di Michel Ocelot, e i titoli in pre-produzione Racine di Philippe Godeau (con Omar Sy protagonista), il documentario Prince: Pop Life di Mathieu Bitton e Raoul Taburin di Pierre Godeau.

