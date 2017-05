Il cinema ungherese in programma a Cannes

di Fabien Lemercier

16/05/2017 - Jupiter’s Moon in concorso, la coproduzione Out al Certain Regard e diversi titoli al mercato, in attesa di Laszlo Nemes

Il Marché du Film del 70° Festival di Cannes (dal 17 al 28 maggio) potrebbe portare buoni affari al cinema ungherese che conta quest’anno due titoli in Selezione ufficiale, mentre la divisione vendite internazionali dell’Hungarian National Film Fund negozierà per diversi altri film.

Con Jupiter's Moon, Kornél Mundruczó torna per la terza volta in competizione ufficiale a Cannes dopo Delta nel 2008 e Tender Son - The Frankenstein Project nel 2010. Il cineasta è anche passato per la vetrina Un Certain Regard nel 2005 con Johanna e nel 2014 con White God (che si era aggiudicato il premio principale). Prodotto da Proton Cinema con i tedeschi di The Match Factory Productions in coproduzione (e in vendite internazionali - leggi la news) e il sostegno di Eurimages e dell’Hungarian National Film Fund, la sua nuova opera è incentrata su un giovane migrante feritosi varcando illegalmente una frontiera e che scopre di avere il potere di levitare... Il lungometraggio sarà distribuito in Francia da Pyramide.



(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

L’Ungheria ha anche coprodotto via Ferenc Pusztai per KMH Film Productions l’opera prima slovacca Out di György Kristóf, che avrà la sua première mondiale a Un Certain Regard. Venduto da Cercamon, il film sarà distribuito in Francia da Arizona, che figura anche tra i suoi coproduttori con la Repubblica Ceca e la Lettonia.



Da notare inoltre la presenza di Invisibly di Áron Szentpéteri tra i 16 film di scuola della selezione della Cinéfondation.

Al Marché du Film, la squadra di vendite internazionali dell’Hungarian National Film Fund guidata da Kaudia Androsovits punterà sulla prima di mercato di Kincsem - Bet on Revenge di Gabor Herendi, recente campione d’incassi al box-office nazionale (leggi la news). In line-up figurano anche due novità prevendute su trailer: The Perfect Murderer di József Pacskovszky (leggi l'articolo) e Brazils del duo Csaba M. Kiss - Gábor Rohonyi (articolo). Infine, proseguiranno le vendite di 1945 di Ferenc Török (scoperto al Panorama della Berlinale) e Strangled di Arpad Sopsits (trionfatore quest’anno agli Hungarian Film Awards).

Infine, c’è da aspettarsi un bell’annuncio ufficiale sulla Croisette per Sunset, secondo lungometraggio di Laszlo Nemes dopo lo straordinario Il figlio di Saul (Grand Prix a Cannes nel 2015). A poche settimane dall’inizio delle riprese, il cineasta ha già lasciato trapelare l’identità dei due attori principali: l’ungherese Juli Jakab e il rumeno Vlad Ivanov. Quanto alla sceneggiatura, le sue grandi linee sono già note dal suo passaggio al TorinoFilmLab e al Groupe Ouest. La trama si svolge nel 1913 ed è incentrata su una giovane sarta cresciuta in un orfanotrofio e che va a Budapest al negozio di cappelli dei suoi genitori morti, diretto ormai dal loro ex socio. Viene così a sapere di avere un fratello e si mette a cercarlo, cosa che le farà scoprire numerosi segreti, mentre il paese si prepara al caos della guerra. Prodotto da Gábor Sipos per Laokoon Cinema, Sunset è coprodotto da Films Distribution che guiderà le vendite internazionali.

(Tradotto dal francese)