LevelK porta A Horrible Woman a Cannes

di Jorn Rossing Jensen

16/05/2017 - La compagnia di vendite internazionali danese porterà al festival "un ritratto reale della natura terribile della donna", e altri due nuovi film danesi

Quando l’attore danese diventato poi regista-sceneggiatore Christian Tafdrup ha lanciato il suo film d’esordio, Parents , l’anno scorso, questo mystery-drama ha ricevuto tre premi Bodil e Robert dalla Danish Film Critics e la Danish Film Academy. I genitori del suo film non erano normali, e non lo sono nemmeno i protagonisti del suo secondo lungometraggio, A Horrible Woman, che l’agente di vendite internazionali danese LevelK presenterà al Marché du Film di Cannes prima della sua première danese. E’ uno dei tre nuovi film danesi in mano all’azienda che non sono ancora usciti in patria.

“Un ritratto reale della natura terribile della donna” è l’introduzione della storia scritta da lui e Mads Tafdrup di Rasmus, che quando incontra Marie è certo che si tratti, finalmente, della donna della sua vita. Ma lei non tarderà a rivelarsi una creatura possessiva e manipolatrice che lo ferirà profondamente. Anders Juul, Amanda Collin, Rasmus Hammerich e Nicolai Jandorf interpretano i ruoli principali di questo dramma sulla tendenza distruttiva della donna a dominare in una relazione, vista con gli occhi di un uomo. Marta Mieczek e Thomas Heinesen hanno prodotto il film per Nordisk Film Production.

Ispirato a fatti realmente accaduti – un incidente d’auto nel 2000, in cui un giovane uomo in motorino rimase ucciso – While We Live del regista danese Mehdi Avaz segue quattro persone le cui sorti sono intrecciate, con Sebastian Jessen, Mia Jexen, Julie R Ølgaard e Nicolas Bro protagonisti. Questa produzione di Sara Victoria Bjerre Pedersen, Mehdi Avaz e Milad Avaz per Rocket Road Pictures uscirà in Danimarca il 26 ottobre.

Nato in Iran, Avaz fuggì in Danimarca con la madre e due fratelli nel 1992. Originariamente formatosi presso la Business School di Copenhagen, fu arruolato per un fondo d'investimento, ma nel 2013 ha deciso di seguire il suo sogno di diventare regista, incoraggiato da suo fratello Milad che vive a Los Angeles. Milad ha scritto e co-prodotto il film.

The Incredible Story of the Giant Pear, film d’animazione in 3D di Philip Einstein Lipski, Jørgen Lerdam e Amalie Næsby Fick, è ambientato nella pacifica città di Solby. Un giorno al porto, Mitcho e Sebastian trovano un messaggio in una bottiglia del sindaco scomparso: è sull'Isola Misteriosa e ha fatto una grande scoperta, ma ha bisogno di aiuto per tornare a casa. Nel frattempo, scoprono qualcosa che porterà gioia alla città: una pera gigante. Questa produzione di Thomas Heinesen-Trine Heidegaard per Nordisk uscirà a livello nazionale il 12 ottobre.

A Cannes, l’agente di vendita con base a Copenhagen, e uffici a Hong Kong e Sydney, promuoverà inoltre il drama-thriller del regista australiano Luke Shanahan, Rabbit, e la serie animata (26 x 12 minuti) dei registi tedeschi Johannes Weiland, Paul Cichon e Michael Bohnenstingl, Klump. LevelK sarà rappresentata al festival dall'amministratore delegato Tine Klint, il presidente vendite Derek Lui, la stagista vendite Debra Liang, il direttore media Niklas Teng e l’assistente media Andrea Frovin.

(Tradotto dall'inglese)