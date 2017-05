Documenta Madrid incorona la rivelazione Rati Oneli

di Alfonso Rivera

16/05/2017 - City of the Sun, primo lungometraggio della cineasta georgiana, ottiene il primo premio del 14° Festival Internazionale del Documentario della capitale spagnola

Quest’anno Documenta Madrid presentava una nuova squadra, con Andrea Guzmán e David Varela alla direzione. Anche se la linea editoriale della manifestazione – celebrata dal 4 al 14 maggio – non è variata nella sostanza, è migliorata nel suo insieme, cosa molto apprezzata dal suo folto pubblico. Il palmarès è stato annunciato lo scorso fine settimana, con il trionfo di Rati Oneli e la sua opera prima, City of the Sun , che si è aggiudicato il premio del miglior lungometraggio (dotato di 10.000 €) della sezione internazionale: si tratta di un documentario che scava nella vita della gente che abita in un villaggio minerario semi abbandonato della Georgia post-sovietica. Il film è una coproduzione tra questo paese, il Qatar, gli Stati Uniti e i Paesi Bassi.

Un altro titolo europeo premiato è Luz obscura, documentario portoghese di Susana de Sousa Dias, che ha condiviso una menzione speciale della giuria con Machines , coproduzione tra Germania, Finlandia e India diretta da Rahul Jain. Nella sezione Fugas si è imposto un film canadese: We Make Couples di Mike Hoolboom, mentre la menzione speciale della giuria è stata attribuita a Stranger in Paradise di Guido Hendrikx (prodotto dai Paesi Bassi), un film che combina finzione e realtà nell’affrontare il tema del potere tra europei e rifugiati.

Nella sezione nazionale si è imposta la produzione tra Spagna e Messico El remolino, diretta da Laura Herrero Galvín, mentre Esquece monelos di Ángeles Huerta ha ottenuto la menzione speciale, e il film senza dialoghi Paisaxes da Capelada – prima mondiale a Documenta Madrid 2017 – di Alberto Lobelle è stato premiato per la sua eccellente fotografia.

Chico Pereira è stato proclamato miglior regista spagnolo per il suo Donkeyote , e Adentro di Pau Coll Sánchez – altra prima mondiale – girato nell’arco di un anno all’interno di un carcere per giovani, ha vinto il premio Movistar + al miglior film latinoamericano.

Il palmarés del Documenta Madrid 2017:

Competizione internazionale

Premio al Miglior lungometraggio

City of the Sun - Rati Oneli (Georgia/Paesi Bassi/Qatar/Stati Uniti)

Menzione Speciale della Giuria (ex aequo)

Luz obscura - Susana de Sousa Dias (Portogallo)

Machines - Rahul Jain (Germania/Finlandia/India)

Competizione nazionale

Premio al Miglior lungometraggio

El remolino - Laura Herrero Garvín

Menzione Speciale della Giuria

Esquece monelos - Ángeles Huerta

Premio alla Miglior fotografia

Paisaxes da Capelada - Alberto Lobelle

Premio Aracne al Miglior regista spagnolo di lungometraggio

Chico Pereira - Donkeyote (Germania/Spagna/Regno Unito)

Competizione internazionale Fugas

Premio al Miglior lungometraggio

We Make Couples - Mike Hoolboom (Canada)

Menzione Speciale della Giuria

Stranger in Paradise - Guido Hendrikx (Paesi Bassi)

Premio MOVISTAR + al Miglior lungometraggio latinoamericano

Adentro - Pau Coll Sánchez (Spagna)





(Tradotto dallo spagnolo)