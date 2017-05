Ilian Djevelekov entra in post-produzione con il suo secondo film, Omnipresent

di Stefan Dobroiu

17/05/2017 - Il progetto di Miramar Film uscirà nelle sale nazionali in ottobre

Nel 2011, il suo primo lungometraggio, Love.net, è stato il film che ha riscosso più successo nelle sale bulgare, con più di 200.000 biglietti venduti. Ora, Ilian Djevelekov è pronto a tornare sotto i riflettori con una seconda opera, intitolata Omnipresent. Il progetto di Miramar Film, coprodotto con Nova Television, prevede il completamento della post-produzione alla fine di giugno e un’uscita in più di 50 cinema alla metà di ottobre. La Miramar Film è incaricata della distribuzione insieme a LENTA, il ramo distributivo di Nova Television.

La sceneggiatura, scritta a quattro mani da Matey Konstantinov e da Ilian Djevelekov, racconta la storia di Emil (Velislav Pavlov), proprietario di un’agenzia pubblicitaria, sempre più ossessionato dall’idea di spiare la propria famiglia, i propri amici e impiegati attraverso delle telecamere nascoste. Un’attività dalle conseguenze disastrose, grazie alla quale imparerà che alcuni segreti non dovrebbero mai essere rivelati.

Omnipresent è stato girato in 39 giorni, tra l’agosto e il settembre del 2016, con Emil Christov in veste di direttore della fotografia. Il budget della pellicola ammonta approssimativamente a 880.000€, e il Bulgarian National Film Center ha finanziato il progetto per circa 520.000€.

Il regista e sceneggiatore Djevelekov ha dichiarato ai microfoni di Cineuropa che, con questo film, ha voluto “affrontare il tema dei limiti dello spazio personale nel mondo di oggi. Dove sono i confini, e come li determiniamo, in quanto società? Il percorso che il mio personaggio intraprende attraverso questa esperienza inusitata è drammatico, sebbene talvolta inciampi in alcune situazioni divertenti. Le persone fanno di tutto quando nessuno le osserva…”. Djevelekov ha inoltre raccontato come il fatto di aver circondato il protagonista con numerosi personaggi di contorno, gli abbia permesso di esplorare il tema da diversi punti di vista.

(Tradotto dall'inglese)