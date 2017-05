Filmax International propone il nuovo film di Jaume Balagueró

di Alfonso Rivera

17/05/2017 - L’agenzia di vendite barcellonese ha in catalogo l’attesa coproduzione Muse, ultimo incubo del maestro dell’orrore co-regista di REC

Filmax International approda al Marché du Film di Cannes con vari titoli appetitosi, come Muse, thriller soprannaturale di Jaume Balagueró (REC ), attualmente in post-produzione e la cui uscita spagnola è prevista per il 1° dicembre di quest’anno. Gli interessati ad acquisire questo film di sicuro successo potranno vedere nuove immagini e una promo più lunga di quella mostrata finora. Muse è una coproduzione tra Spagna (della stessa Filmax), Irlanda (Fantastic Films), Belgio (Frakas Productions) e Francia (The Jokers Films), girata in inglese e interpretata da Franka Potente, Manuela Vellés e Leonor Watling, fra gli altri nomi internazionali (leggi la news).

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Sempre nell’ambito del genere fantasy e horror, Filmax presenterà a Cannes Errementari (The Blacksmith and the Devil), opera prima di Paulo Urkijo Alijo prodotta da Álex de la Iglesia, che continua a sostenere nuovi talenti. Girato in basco, il film è in post-produzione e si potrà vedere il suo primo teaser. Si tratta di una pellicola scritta dal suo regista e Asier Guerricaechevarría, che combina terrore e mitologia, dove il diavolo tenta di catturare l’anima di qualcuno maligno quanto lui. Le altre case di produzione coinvolte, a parte Pokeepsie Films, sono Kinoskopic, Nadie es Perfecto PC, Gariza P. e The Project Film Club. Il cast è composto da Gorka Aguinagalde, Eneko Sagardoy, Kandido Uranga e Josean Bengoetxea.

Un altro titolo del listino Filmax è El autor (The Motive sarà il suo titolo in inglese), nuovo film di Manuel Martín Cuenca (Caníbal ). Si tratta di un thriller/commedia nera, adattamento cinematografico del romanzo El móvil di Javier Cercas (leggi la news). Attualmente in post-produzione, uscirà nel terzo trimestre 2017 ed è prodotto da Icónica Producciones, La Loma Blanca PC e LaZona Films. Nel cast spiccano Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre e María León.

Infine, altri due film girati di recente figureranno nel catalogo di Filmax. Uno di questi è Operación Concha (leggi la news), commedia girata a San Sebastian di cui si potrà vedere il primo promo. E’ una coproduzione tra Spagna e Messico diretta da Antonio Cuadri da una sceneggiatura scritta da Patxo Telleria, con un cast che include Jordi Mollà, Karra Elejalde, Bárbara Goenaga e Unax Ugalde.

Altra coproduzioe spagnola, stavolta col Perù, è El sistema solar, dramedy diretta dal duo Bacha Caravedo e Daniel Higashionna con protagonista la “chica Almodóvar” Adriana Ugarte e che ritrae una turbolenta cena natalizia di una famiglia che si riunisce dopo tanti anni (leggi la news).

(Tradotto dallo spagnolo)