The New Pope: il nuovo papa di Paolo Sorrentino

di Vittoria Scarpa

17/05/2017 - La seconda serie ambientata in Vaticano diretta dal regista premio Oscar per La grande bellezza sarà prodotta, come la precedente, dalla tv americana HBO e da Sky. Riprese nel 2018

Non sarà esattamente una seconda stagione di The Young Pope, non ci sarà più Jude Law nei panni del controverso papa giovane e il cast sarà diverso, ma torneranno sicuramente, secondo fonti vicine alla produzione, alcuni elementi e personaggi del primo capitolo. E’ sul modello di serie antologiche come Fargo e True Detective che si preannuncia l’attesissima, e blindatissima, nuova serie televisiva ambientata in Vaticano che il regista premio Oscar per La grande bellezza , Paolo Sorrentino, girerà alla fine del 2018 in Italia, probabilmente dopo aver completato Loro, il film su Silvio Berlusconi con protagonista l’immancabile Toni Servillo le cui riprese cominciano questa estate.

The New Pope, scritto ancora una volta da Sorrentino (in questi giorni a Cannes nelle vesti di giurato) col suo sodale Umberto Contarello, “sarà ambientato nel mondo del papato moderno”, hanno fatto sapere HBO e Sky in una breve nota, senza anticipare altro, tantomeno l’identità dell’attore che interpreterà il nuovo pontefice (il casting per tutti i ruoli, compreso quello del nuovo papa, comincerà a breve - specificano). “La storia avrà una svolta inaspettata”, è il commento sibillino rilasciato a Variety da Andrea Scrosati, vicepresidente di Sky Italia.

The New Pope sarà una serie originale Sky-HBO, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e coprodotta dal gruppo spagnolo Mediapro. Il distributore internazionale è FreemantleMedia International. Il debutto di Paolo Sorrentino nella serialità tv, The Young Pope, era stato venduto nel mondo in oltre 110 paesi.