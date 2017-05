La New Europe Film Sales offre fresche novità a Cannes

di Ola Salwa

18/05/2017 - La società di vendita diretta da Jan Naszewski e con sede a Varsavia colpisce la Croisette con titoli provenienti da Israele, Polonia e Grecia

L’agenzia di vendita internazionale con sede a Varsavia New Europe Film Sales detiene i diritti internazionali di Scaffolding, che il 20 maggio celebrerà la sua premiere mondiale nella sezione ACID del Festival di Cannes. Il film, diretto da Matan Yair, ruota attorno a un diciassettenne conteso tra il suo carismatico professore e suo padre, che gli fa pressioni affinché lo sostituisca alla guida della ditta familiare di ristrutturazioni. Scaffolding, che l’anno scorso ha vinto il premio Van Leer Pitching al Festival internazionale del film di Gerusalemme, è una coproduzione tra Israele e Polonia. “Scaffolding è un progetto molto entusiasmante per noi – un debutto toccante con un protagonista carismatico. Un tipo di film come non mi capita di vedere in Israele da molto tempo”, ha dichiarato l’amministratore delegato della New Europe Film Sales, Jan Naszewski.

“A Cannes”, ha proseguito Naszewski, “discuteremo anche dei nostri prossimi titoli con compratori e rappresentanti di festival, e parleremo dell’acquisizione di nuove pellicole”. Tra i progetti attualmente in post-produzione, troviamo la commedia nera greco-polacca Pity di Babis Makridis (leggi l’articolo). Il film è il seguito di L , sempre per la regia di Makridis, scritto da quest’ultimo e dallo sceneggiatore candidato all’Oscar Efthymis Filippou (Canino , The Lobster , The Killing of a Sacred Deer). Il film è stato già apprezzato al Sundance e a Rotterdam. New Europe Film Sales è inoltre impegnata nella gestione dei diritti internazionali di Under the Tree, coproduzione tra Islanda, Polonia, Danimarca e Germania, diretta da Hafsteinn Gunnar Sigurdsson (Either Way ) e la cui premiere è prevista per il prossimo autunno.

Tra i film presentati dall’agenzia a Cannes c’è poi Verano 1993 , Miglior film d’esordio alla Berlinale e vincitore del Gran premio Generation Kplus, che verrà proiettato all’interno della sezione Cannes Écrans Juniors. Fin dalla sua premiere di febbraio, il film, realizzato da Carla Simón, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, uno dei quali al Malaga Film Festival (dove si è aggiudicato cinque premi in totale), e altri al BAFICI e a Istanbul. Completa il catalogo che la compagnia polacca porterà al Marché du Film di Cannes il lungometraggio già ospitato in concorso al Tribeca, la commedia israeliana Holy Air di Shady Srour.

“Siamo felici inoltre di portare a Cannes quattro cortometraggi, selezionati in quattro diverse categorie: sono nuovi talenti che vogliamo seguire”, ha detto Naszewski. Le suddette opere sono A Gentle Night di Qiu Yang, Atlantis, 2003 di Michal Blasko,The Burden di Niki Lindroth von Bahre The Best Fireworks Ever di Aleksandra Terpińska.

(Tradotto dall'inglese)