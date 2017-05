Ioana Uricaru prossima alle riprese di Lemonade, a Montreal

di Stefan Dobroiu

19/05/2017 - CANNES 2017: Prodotto da Cristian Mungiu per Mobra Films, il nuovo film della regista potrebbe essere la pellicola rumena più ambiziosa mai realizzata

Dieci anni dopo la vittoria della Palma d’oro con 4 mesi, 3 settimanee 2 giorni , Cristian Mungiu sta ora dimostrando di essere abile anche nel selezionare i progetti più interessanti provenienti dalla Romania. Da Cannes, il cineasta e produttore ha infatti annunciato che la sua casa di produzione, la Mobra Films, sarà il produttore principale di Lemonade, il primo lungometraggio firmato da Ioana Uricaru, attualmente in fase di pre-produzione.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Il film è una coproduzione tra Mobra Films con la società tedesca 42Film, rappresentata da Cristoph Kukula e Eike Goreczka, la canadese Peripheria Productions, incarnata da Yanick Létourneau, e le svedesi Film i Väst e Filmgate, rappresentate rispettivamente da Sean Wheelan e Tomas Eskilsson.

La sceneggiatura, scritta dalla stessa Uricaru, racconta la storia di Mara, trentenne rumena e madre single che lavora negli Stati Uniti come infermiera. Un giorno Mara sposa Daniel, un americano, e vorrebbe quindi stabilirsi sul posto, ma quando cerca di ottenere la green card, una serie di eventi le faranno capire che il vero volto dell’America non assomiglia per niente a quello dei suoi sogni. La protagonista è interpretata da Mălina Manovici, già apparsa nell’ultima opera di Mungiu, Un padre, una figlia .

Le riprese della pellicola cominceranno a Montreal nella seconda metà di giugno e dureranno 32 giorni. La post-produzione dovrebbe concludersi nel gennaio del 2018. Oltre ad essere una coproduzione che coinvolge diversi continenti, Lemonade ha beneficiato del più grande finanziamento mai accordato ad un’opera prima dal Romanian National Film Center, pari a circa 656.000€ su un budget totale di 1.780.000€.

Lemonade può già fare affidamento sulla compagnia di vendite internazionali Pluto Film. Il film verrà distribuito in Romania da Voodoo Films di Mungiu, negli Stati Uniti e in Canada da Mongrel International, e in Germania da Déjà vu.

(Tradotto dall'inglese)