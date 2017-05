Grandi nomi per The Sisters Brothers di Jacques Audiard

di Fabien Lemercier

20/05/2017 - CANNES 2017: Il primo film in lingua inglese del cineasta, interpretato da John C. Reilly, Joaquin Phoenix e Jake Gyllenhaal, verrà coprodotto da Annapurna

Non c’è luogo migliore del Marché du Film del 70° Festival di Cannes per dare risonanza nell’industria cinematografica mondiale ad una nuova alleanza, tanto più se a essere coinvolto è un cineasta del calibro di Jacques Audiard, per quattro volte in concorso sulla Croisette e vincitore nel 1996 di un premio per Miglior sceneggiatura con Un héros très discret, di un Gran premio della giuria nel 2009 per Il profeta e della Palma d'oro nel2015 con Dheepan – Una nuova vita . Avendo deciso per il suo ottavo lungometraggio di debuttare in lingua inglese, con la pellicola The Sisters Brothers e un cast di primo piano già annunciato (John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal e Riz Amed), il regista (che sarà anche coproduttore attraverso la sua società Page 114) assieme al fedele produttore di Why Not, Pascal Caucheteux, ha ora trovato un prestigioso partner americano per la coproduzione: Annapurna. Conosciuta per il suo impegno con i più grandi cineasti anglosassoni (Paul Thomas Anderson, Bennet Miller, Kathryn Bigelow, David O. Russell, Spike Jonze, ecc.), la compagnia di Megan Ellison si associa per la prima volta ad un regista e ad una casa di produzione europea non anglosassone, acquistando inoltre i diritti di distribuzione del film negli Stati Uniti.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Scritto da Audiard e Thomas Bidegain e tratto da un romanzo di Patrick deWitt, The Sisters Brothers, che entrerà in produzione quest’estate, seguirà le disavventure di Eli e Charlie Sisters, due fratelli inviati a regolare i conti con un cercatore che avrebbe derubato il loro boss.

Le vendita internazionali verranno gestite da IMR International (con la collaborazione di Wild Bunch).

(Tradotto dal francese)