Alive in France: Abel Ferrara in tournée

di Bénédicte Prot

22/05/2017 - CANNES 2017 : Il "Re di New York" fa il suo "Cattivo tenente" tra Parigi e Tolosa: un inebriante frammento di autobiografia musicale

"Noi registi di strada facciamo i film là dove viviamo", dice il cineasta di culto Abel Ferrara in Alive in France, sua ultima avventura cinematografica (presentata alla Quinzaine des Réalisateurs nell’ambito del 70° Festival di Cannes) e musicale, poiché punta la sua cinepresa sulla tournée che ha organizzato a ottobre 2016, tra Parigi e Tolosa, con due vecchi amici ritrovati per l’occasione, Joe Delia e Paul Hipp, attorno alle musiche di film composte insieme. Ci permette così di ritrovare, condividere, perpetuare, sotto una luce rosso scarlatto, le avvolgenti atmosfere di Il cattivo tenente, Fratelli, Welcome to New York ...

Il cineasta non scompare mai, sempre consapevole della cinepresa come un terzo occhio fuori la sua testa, sempre preso dall’opera enorme che rivisita qui al microfono, alla chitarra, all’armonica... Ma quello che scopriamo da vicino, caldamente, in questo film che è tanto una creazione quanto un documentario, è un personaggio meno familiare: un poeta in prosa che sciorina con una voce vagamente dylaniana delle frasi graffianti, notturne, sporche, creando una sorta di slam rock urbano molto penetrante che fa ondulare sensualmente la magnifica sposa (Christina Chiriac) che Abel aspettava da più di sessant’anni, dice.

Condividiamo, infine, momenti semplici e felici con un uomo nuovo, pieno di energia e progetti, uno stravagante e sorridente euro-newyorkese che si diverte delle cose, ama gli incontri, un giovane padre sereno che sembra aver mantenuto delle sue amare ossessioni color sangue e inchiostro solo i versi e la musica che ascoltiamo qui.

Prodotto da Bathysphère Productions, il film è venduto nel mondo da The Match Factory.

(Tradotto dal francese)