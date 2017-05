I cineasti europei chiedono il rilancio di un'ambiziosa politica culturale europea

di Cineuropa

22/05/2017 - L'EFADs, L'ARP, SACD e SAA hanno lanciato un appello firmato dai più importanti registi europei

L'EFADs, L'ARP, SACD e SAA hanno lanciato un appello firmato dai più importanti registi europei, in cui si chiede il rilancio di un'ambiziosa politica culturale europea. Leggi l'appello:

"Cittadini e cineasti europei, viviamo in un'Europa che rappresenta una luce di speranza quando resta fedele ai valori di tolleranza, di apertura e di diversità, e si oppone alle mire nazionaliste, oscurantiste e di chiusura che l'attraversano. Poiché è il riflesso di questi valori positivi, siamo convinti che il cinema europeo possa e debba partecipare all'attuazione di una politica culturale europea ambiziosa e rinnovata. Ben lungi dall'essere solo un bacino occupazionale, l'aggiunta di territori o un'unione di mercati e consumatori, la cultura europea è portatrice di identità pluralistiche e di una modalità di espressione libera e democratica.

Sebbene in passato l'Europa e il cinema abbiano proceduto talvolta su strade separate, hanno anche avuto l'occasione, per molti anni, di incrociarsi. Ci riferiamo in particolare ai 25 anni che hanno accompagnato la creazione e la circolazione europea attraverso il programma MEDIA, i cui stanziamenti dovrebbe essere rafforzati e la portata ampliata, soprattutto nei confronti degli autori.

L'accesso alla cultura per tutti è un ideale fermamente moderno, economicamente forte, politicamente ambizioso, tecnicamente vivace grazie agli strumenti digitali, e fondamentalmente umano. Questo nuovo ambiente digitale che ci tende le braccia è ricco di promesse e di speranze. Ma anche denso di sfide per gli artisti.

Tra queste, il finanziamento e lo sviluppo di film europei devono essere la nostra priorità.

Il mantenimento della territorialità dei diritti è ora più che mai un'emergenza perché struttura e garantisce l'alto livello di finanziamenti delle opere in Europa, in particolare a favore delle cinematografie più fragili e delle coproduzioni europee. Questo principio deve essere protetto per garantire l'esclusiva dei diritti e i fondamenti del finanziamento della creazione artistica. È questa territorialità che permette agli spettatori di accedere a tutta una varietà di opere, finanziate grazie all'Europa. Sognare un mercato unico europeo può essere allettante, ma allo stato delle cose, un siffatto progetto violerebbe le fondamenta della diversità e della singolarità culturale.

Il diritto degli autori di poter vivere della propria arte deve parimenti essere consolidato e rafforzato affinché possano continuare la loro opera di creazione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio stanno discutendo su un progetto di direttiva sul copyright. A tutti i cineasti, l'Unione Europea deve garantire in tutto il suo territorio lo stesso livello di protezione e riconoscere un diritto inalienabile alla retribuzione per lo sfruttamento delle loro opere su piattaforme online.

Deve anche incoraggiare la trasparenza e una retribuzione degli autori che sia proporzionata al successo del film.

L'ingresso dei colossi di internet nell'economia creativa europea è determinante per il futuro del cinema.

L'Europa deve stabilire un obiettivo e garantire le condizioni per una concorrenza più giusta e duratura tra tutti coloro che distribuiscono le nostre opere. Deve anche garantire un principio di equità fiscale e avviare rapidamente degli impegni di finanziamento e di circolazione in merito alla creazione artistica europea, senza possibilità di elusione. Deve infine assicurare una migliore corrispondenza tra il luogo di imposizione e il luogo di distribuzione delle opere, così come già avviene per l'IVA.

L'Europa non è un nuovo Far West, un luogo senza fede né legge: deve assicurarsi di applicare le stesse regole a tutti i distributori, piattaforme, siti di condivisione o social network.

Infine, visto che la piaga della pirateria non è certo scomparsa e che l'offerta legale fa fatica ad attirare gli spettatori, è necessario valorizzare una migliore presentazione delle opere su tutti i supporti.

Va accelerato lo sviluppo di strumenti di posizionamento dei film legalmente accessibili, così come devono essere incoraggiate le collaborazioni tra Stati membri o le azioni collettive concertate.

Ogni autore spera innanzitutto di vedere la sua opera accessibile al maggior numero di persone: garantirne un'ampia circolazione nelle sale cinematografiche, sulle reti televisive, sui supporti digitali e in tutti i servizi on demand, è una priorità. Ma si tratta anche di rispondere alle nuove aspettative del pubblico. E i professionisti del settore dovranno impegnarsi in questa direzione. E per parte loro, anche le istituzioni europee dovranno garantire una presenza minima e la promozione delle opere europee sui servizi on demand, creare un legame virtuoso tra il digitale e la creazione artistica senza fare piazza pulita della diversità culturale.

La posta in gioco è alta e la sfida enorme: essere uniti tutti, politici, artisti e cittadini, per ripensare e ricostruire una politica culturale esigente ed ambiziosa, che tenga conto del digitale, della sua economia e dei suoi usi, che valorizzi le opere e metta gli artisti al centro della sua azione."

