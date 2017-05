Marco Tullio Giordana gira Nome di donna

di Vittoria Scarpa

23/05/2017 - Il nuovo film del regista di La meglio gioventù è una coproduzione italo-francese e sarà girato interamente in Lombardia

Sono cominciate ieri, 22 maggio, le riprese del nuovo film di Marco Tullio Giordana, Nome di donna. Il regista de I cento passi e La meglio gioventù torna sul set cinque anni dopo il suo ultimo lungometraggio, Romanzo di una strage (tre David di Donatello e tre Nastri d’Argento) per raccontare la storia di Nina, una giovane donna che si trasferisce con la figlia in un paesino della bassa Lombardia e trova impiego in una prestigiosa clinica privata dove lavorano molte altre ragazze, italiane e straniere: una piccola comunità femminile eterogenea e tuttavia molto unita, anche da un segreto.

Protagonista del film sarà Cristiana Capotondi (La passione , La mafia uccide solo d’estate , vista di recente in Tommaso e 7 minuti ), affiancata da Valerio Binasco, Michele Riondino, Adriana Asti, Michela Cescon e Laura Marinoni. Il soggetto è di Cristiana Mainardi, la sceneggiatura è scritta da Cristiana Mainardi con Marco Tullio Giordana.

Interamente girato in Lombardia, Nome di donna è prodotto da Lionello Cerri per Lumière & Co con RaiCinema e coprodotto da Celluloid Dreams, che gestisce anche le vendite internazionali. Il film uscirà in Italia con 01 Distribution, in Francia con Paname Distribution.