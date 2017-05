Firmato un accordo di cooperazione tra Polonia e Lituania

di Cineuropa

24/05/2017 - CANNES 2017: Il Polish Film Institute e il Lithuanian Film Centre mirano a rafforzare la collaborazione tra i due paesi

Il 22 maggio, durante il 70° Festival di Cannes, i rappresentanti del Polish Film Institute e del Lithuanian Film Centre – i direttori Magdalena Sroka e Rolandas Kvietkauskas – hanno siglato un accordo per rafforzare la cooperazione tra i rispettivi istituti nazionali del settore cinematografico e l’implementazione di progetti comuni. Alla base dell’accordo vi è l’intenzione di potenziare la collaborazione tra i produttori polacchi e lituani. Il Polish Film Institute e il Lithuanian Film Centre faranno ogni sforzo per assicurare tale impegno, su base reciproca, e affinché almeno ogni due anni un film lituano sia co-finanziato dall’ente polacco e una produzione polacca venga sostenuta dal Lithuanian Film Centre.

“Il lungo trascorso condiviso tra Polonia e Lituania è uno scenario già predisposto non per uno, ma per una dozzina di lungometraggi. Le nostre industrie cinematografiche si stanno sviluppando in modo dinamico, siamo molto presenti nel cinema europeo. I lavori realizzati dagli artisti dei nostri paesi vengono presentati nei più importanti festival cinematografici internazionali, l’esempio migliore è Frost , diretto da Šarūnas Bartas e proiettato nella sezione Quinzaine des réalisateurs a Cannes”, ha spiegato Sroka. “Siamo felici della buona cooperazione e della fiducia che i produttori di entrambi i paesi stanno riponendo gli uni negli altri. Serrando ancor di più la collaborazione tra il Polish Film Institute e il Lithuanian Film Centre, vogliamo dar loro un chiaro segnale, dimostrando di sostenere lo sviluppo e la produzione dei loro progetti comuni”, ha aggiunto Kvietkauskas.

"Nel 2015, il Lithuanian Film Centre ha presentato in Polonia un programma di film estremamente vario. Rispetto alle collaborazioni di successo con alcuni dei festival e agli incontri tra produttori, si può notare un aumento del numero di coproduzioni tra Polonia e Lituania. Siamo pronti a fare un ulteriore passo avanti, in modo che l’accordo abbia un impatto sui creatori, mostrando loro le nostre strategie di finanziamento a lungo termine e le nostre tendenze”, ha concluso Kvietkauskas.

Tra il 2005 e il 2017, sei coproduzioni internazionali sono state realizzate con la partecipazione congiunta dei due paesi, come ad esempio Back To Your Arms di Kristijonas Vildzunas. Attualmente, cinque progetti sono in fase di sviluppo o in post-produzione, tra cui il nuovo film di Krzysztof Zanussi, Ether, e il documentario Habit and Armour di Paweł Pitera.