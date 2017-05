Il Grand Prix va a Makala

di Fabien Lemercier

25/05/2017 - Il documentario di Emmanuel Gras trionfa alla Semaine de la Critique. Premio Rivelazione per il brasiliano Gabriel e a montanha

Presieduta dal regista brasiliano Kleber Mendonça Filho, la giuria della 56a Semaine de la Critique del 70° Festival di Cannes ha attribuito il Grand Prix 2017 a Makala del francese Emmanuel Gras, unico documentario in lizza. Questo film affascinante che si immerge nella Repubblica Democratica del Congo sulle orme di un eroico venditore di carbone vegetale è prodotto da Nicolas Anthomé e Carmen Leroi per Bathysphère. La distribuzione in Francia sarà assicurata da Les Films du Losange che guida anche le vendite internazionali.

Il Premio Rivelazione è andato a Gabriel e a montanha del brasiliano Felippe Gamarano Barbosa, ambientato anch’esso in Africa e che racconta il viaggio esistenzialista di un giovane ricercatore brasiliano. Coprodotto dalla Francia via Yohann Cornu per Damned Films, il lungometraggio si è aggiudicato anche il premio della Fondazione Gan che consiste in un aiuto alla diffusione per il distributore francese del film, Version Originale Condor, che lo lancerà nelle sale nazionali il 16 agosto. Le vendite internazionali sono affidate a Films Boutique.

Da notare che questi riconoscimenti sono stati assegnati al termine di una Semaine de la Critique 2017 di un livello generale eccellente in termini di qualità che ha anche visto il premio SACD assegnato ad Ava della francese Léa Mysisus.

Infine, sul fronte cortometraggi, il premio Scoperta ha incoronato il film spagnolo Los Desheredados di Laura Ferrés, mentre il premio Canal+ è stato attribuito a The Best Fireworks Ever della polacca Aleksandra Terpinska.

Il palmarès:

Grand Prix Nespresso

Makala - Emmanuel Gras

Premio Rivelazione France 4

Gabriel e a montanha - Felippe Gamarano Barbosa

Premio Scoperta Leica Cine del cortometraggio

Los Desheredados - Laura Ferrés

Premio della Fondazione Gan alla Diffusione

Gabriel e a montanha - Felippe Gamarano Barbosa

Premio SACD

Ava - Léa Mysius

Premio Canal+ del cortometraggio

The Best Fireworks Ever - Aleksandra Terpinska

(Tradotto dal francese)