di Martin Kudláč

26/05/2017 - Lo Zlín Film Festival 2017 ospita film provenienti da un numero record di paesi

La più longeva e ampia vetrina dedicata al cinema per bambini e ragazzi, lo Zlín Film Festival (Festival internazionale del cinema per bambini e giovani), proietterà per la sua prossima edizione 326 pellicole provenienti da ben 62 paesi diversi, un numero da record. “L’interesse dei cineasti cresce di anno in anno. Stiamo ricevendo sempre più richieste di partecipazione e dobbiamo fare attenzione quando operiamo la selezione”, spiega la direttrice artistica della manifestazione, Markéta Pášmová, che ha inoltre rivelato come i programmatori abbiano passato al setaccio 2.331 film prima di mettere insieme la sezione finale composta da 326 titoli, poi suddivisi in cinque sezioni di concorso e in nove categorie non competitive. “Quest’anno, abbiamo deciso di accogliere un numero minore di opere. Vogliamo che la programmazione sia più concisa per il pubblico”, ha aggiunto Pášmová.

In questa edizione, la sezione dedicata ai lungometraggi d’esordio europei vedrà il debutto di Amanda Kernell con Sami Blood , Peter Foott con The Young Offenders , Tereza Nvotová con Filthy e René Frelle Petersen con Where Have All the Good Men Gone, mentre il concorso dei film per bambini comprenderà, tra gli altri, Up in the Sky di Petter Lennstrand, Le coeur en braille di Michel Boujenah, Little Harbour di Iveta Grófová e Cloudboydi Meikeminne Clinckspoor.

È inoltre prevista una rassegna sul cinema svedese, in particolare per rendere omaggio al 110° anniversario dalla nascita della creatrice di Pippi Calzelunghe, Astrid Lindgren, in collaborazione con il più importante festival svedese di cinema per bambini e ragazzi, il BUFF di Malmö. La sezione denominata Days of Swedish Cinema fornirà un assaggio del cinema svedese con Pippi Calzelunghe e i pirati di Taka-Tuka, Lotta Leaves Home, Astrid, Sebbe , Morse e Fanny e Alexander. Oltre alla Svezia, anche la filmografia svizzera per ragazzi sarà oggetto a Zlín di un altro focus, con la proiezione di Clara and the Secret of the Bears, Jimmie, Rascals on the Road, L’enfant d’en haut e La mia vita da zucchina , acclamato in tutto il mondo e vincitore di diversi premi.

A dispetto di un orientamento cinematografico relativamente di nicchia, parallelamente al calendario delle proiezioni, il festival propone anche un programma dedicato all’industria, non esclusivamente rivolto ai professionisti del settore, e comprendente un laboratorio sull’ideazione di un film condotto dalla regista slovacca Mira Fornay, una conferenza sull’educazione formale e informale, la presentazione di progetti in corso d’opera realizzati da bambini e ragazzi cechi, un incontro su come raggiungere con successo il pubblico locale, una discussione sullo sviluppo della sceneggiatura e un seminario di CinEd per gli insegnanti.

La 57a edizione del Festival internazionale del cinema per bambini e ragazzi si terrà a Zlín, in Repubblica Ceca, dal 26 maggio al 3 giugno.

(Tradotto dall'inglese)