L’Œil d’or per Visages, villages

di Fabien Lemercier

27/05/2017 - CANNES 2017: Il film di Agnès Varda e di JR si aggiudica il premio del miglior documentario proiettato quest’anno nelle diverse selezioni cannensi

Assegnato nell’ambito del Festival di Cannes dal 2015 dalla Scam, in collaborazione con l’Ina, e destinato al migliore dei documentari proiettati nelle diverse selezioni della Croisette, il premio L’Œil d’or, attribuito quest’anno da una giuria presieduta da Sandrine Bonnaire (affiancata da Lucy Walker, Dror Moreh, Thom Powers e Lorenzo Codelli), ha incoronato Visages, villages di Agnès Varda e JR, presentato fuori concorso. La motivazione: "La giuria è rimasta profondamente toccata dalla scelta di Agnès e JR di andare incontro alla sedicente piccola gente, colpita al cuore da questo film che racconta la considerazione dell’Altro attraverso l’arte. L’unione di due sguardi, teneri e generosi...".

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Visages, villages, che racconta l’incontro tra la celebre regista e l’artista creatore di gallerie fotografiche en plein air spinti dalla loro passione comune per le immagini (in particolare i luoghi) a girare un film in Francia, lontano dalle città, è stato prodotto da Ciné Tamaris e JRSA con Arte France Cinéma, Arches Films e Rouge International. La distribuzione in Francia sarà garantita da Le Pacte il 28 giugno. Le vendite internazionali sono guidate da Cohen Media Group.

(Tradotto dal francese)