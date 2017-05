Il FIPRESCI di Cannes per 120 battements par minute

di Fabien Lemercier

27/05/2017 - CANNES 2017: I critici internazionali incoronano il film di Robin Campillo. Premiati anche Closeness e The Nothing Factory

La Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica (FIPRESCI) ha assegnato i suoi premi nell’ambito del 70° Festival di Cannes. Per il concorso, il Premio della Critica Internazionale ha consacrato 120 battements par minute del francese Robin Campillo. Questa produzione di Les Films de Pierre è venduta nel mondo da Films Distribution.

Per la selezione Un Certain Regard, la vittoria è andata a Closeness (Tesnota), primo lungometraggio del giovane prodigio russo Kantemir Balagov (25 anni) che è venduto nel mondo da Wild Bunch.

Il premio FIPRESCI per le sezioni parallele è stato attribuito a The Nothing Factory del portoghese Pedro Pinho, un’opera prima presentata alla Quinzaine des réalisateurs e una produzione Terratreme Filmes venduta da Memento Films International.

Si segnala inoltre che il Premio della Giuria ecumenica ha ricompensato Radiance della giapponese Naomi Kawase (prodotto dalla società parigina Comme des Cinémas, coprodotto dal Giappone e venduto nel mondo da MK2).

I premiati:

Premio FIPRESCI Concorso

120 battements par minute - Robin Campillo (Francia)

Premio FIPRESCI Un Certain Regard

Closeness (Tesnota) - Kantemir Balagov (Russia)

Premio FIPRESCI sezioni parallele

The Nothing Factory - Pedro Pinho (Portogallo)

Premio della giuria ecumenica

Radiance - Naomi Kawase (Francia/Giappone)

(Tradotto dal francese)