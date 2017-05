Un Certain Regard consacra A Man of Integrity

di Fabien Lemercier

27/05/2017 - CANNES 2017: Vince il film dell’iraniano Mohammad Rasoulof. Premiata anche l’attrice italiana Jasmine Trinca e Barbara di Mathieu Amalric

A Man of Integrity dell’iraniano Mohammad Rasoulof si è aggiudicato questa sera il Premio Un Certain Regard del 70° Festival di Cannes, attribuito dalla giuria presieduta Uma Thurman. Le vendite internazionali del film sono affidate alla società tedesca The Match Factory.

Il premio dell’interpretazione femminile è andato all’italiana Jasmine Trinca per la sua performance in Fortunata del suo connazionale Sergio Castellitto, una produzione Indigo Film e HT Film venduta da True Colours.

Un Premio per la poesia del cinema è andato a Barbara di Mathieu Amalric (prodotto da Waiting For Cinéma e Alicéléo, venduto nel mondo da Gaumont).

Il palmarès è completato da Wind River dell’americano Taylor Sheridan (premio della regia - venduto da Insiders, struttura americana detenuta al 45% da Wild Bunch) e Les filles d'avril del messicano Michel Franco (Premio della Giuria – venduto dai britannici di Protagonist Pictures e i francesi di MK2).

Il palmarès:

Premio Un Certain Regard

A Man of Integrity - Mohammad Rasoulof (Iran)

Premio dell’interpretazione femminile

Jasmine Trinca - Fortunata (Italia)

Premio per la poesia del cinema

Barbara - Mathieu Amalric (Francia)

Premio della regia

Wind River - Taylor Sheridan (Stati Uniti)

Premio della Giuria

Les filles d'avril - Michel Franco (Messico)

