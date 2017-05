Il GFC e il CNC firmano una nuova convenzione per le coproduzioni tra Francia e Grecia

di Vassilis Economou

28/05/2017 - CANNES 2017: Il Greek Film Centre e il Centre National du Cinéma hanno rinnovato un accordo triennale in sostegno delle coproduzioni franco-greche, in occasione del 70° Festival di Cannes

La scorsa settimana, durante il 70° Festival di Cannes, il Greek Film Centre e il Centre National du Cinéma (CNC) hanno rinnovato un accordo che mira ad incentivare la coproduzione di film tra Francia e Grecia (Aide à la Coproduction d’Œuvres Cinématographiques Franco-Grecques in francese). A firmare sono stati la direttrice generale e rappresentante del GFC, Electra Venaki, e la presidente del CNC Frédérique Bredin.

La convenzione di partenza, che era stata pattuita nel 2014, ha determinato il finanziamento di 21 lungometraggi, attualmente a diversi stadi di produzione: tra i film beneficiari già completati, figurano Son of Sofia di Elina Psykou e Djam di Tony Gatlif. Inoltre, il nuovo accordo avrà una durata di tre anni - sarà quindi valido per il 2017, 2018 e 2019 – e includerà alcune importanti condizioni in favore dei coproduttori greci e in particolare delle pellicole a basso costo. Secondo quanto dichiarato, i film che non superano un budget di 1,25 milioni di euro e che sono opere prime o seconde dirette da un regista emergente, potranno ottenere un fondo da parte degli enti pubblici superiore al 50% del loro budget, arrivando fino all’80%.

Da sottolineare che, per il 2017, il costo totale delle collaborazioni ammonta a 600.000€, 400.000€ dei quali provenienti dal versante francese e 200.000€ da quello greco. Per il 2018 e il 2019, il budget annuale verrà ricalibrato, previo accordo tra le due parti.

Oltre all’aspetto finanziario, nel testo del regolamento interno è chiaramente stabilito che “i progetti nati dall’iniziativa greca riceveranno un’attenzione particolare”, il che rende l’accordo ancora più importante per gli operatori greci. I progetti possono già essere sottoposti ai centri e, nell’immediato futuro, sia il GFC che il CNC annunceranno tutte le informazioni di rilievo e i criteri di selezione e valutazione previsti per tali progetti.

