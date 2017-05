DIRETTA: Il palmarès del Festival di Cannes

di Cineuropa

I vincitori dei premi della 70ma edizione del Festival di Cannes si svelano alla cerimonia di chiusura:

Il palmarès:

Palma d'Oro

Grand Prix

120 battements par minute - Robin Campillo

Premio della regia

Sofia Coppola - The Beguiled

Premio dell'interpretazione femminile

Diane Kruger - In the Fade

Premio dell'interpretazione maschile

Joaquin Phoenix - You Were Never Really Here

Premio della miglior sceneggiatura (ex-aequo)

The Killing of a Sacred Deer - Yorgos Lanthimos

You Were Never Really Here - Lynne Ramsay

Premio della giuria

Loveless - Andrey Zvyagintsev

Premio 70° anniversario

Nicole Kidman

Caméra d'Or

Jeune femme - Léonor Serraille (Francia)

Palma d'Oro del cortometraggio

A Gentle Night - Qiu Yang (Cina)

Menzione speciale

Katto - Teppo Airaksinen (Finlandia)