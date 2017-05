Riccardo va all’Inferno di Roberta Torre in postproduzione

di Camillo De Marco

30/05/2017 - La regista milanese de I baci mai dati hagirato un musical nero e psichedelico in una Roma spettrale e pop. Con Massimo Ranieri e Sonia Bergamasco

Terminate le riprese di Riccardo va all’Inferno di Roberta Torre, che torna dietro la macchina da presa dopo I baci mai dati , presentato alla Mostra di Venezia nel 2010. Riccardo va all’Inferno è una coproduzione italo-francese di Agidi di Paolo Guerra e Rosebud Entertainment Pictures di Angelo Laudisa, con il contributo del MiBACT e in associazione con Sanfelice 1893 Banca Popolare, il sostegno di Regione Lazio e Europa Creativa.

Il film, ora in postproduzione, vede protagonisti Massimo Ranieri (La macchinazione ) e Sonia Bergamasco (Quo vado? ), affiancati da Silvia Gallerano, Silvia Calderoni, Teodoro Giambanco, Michelangelo Dalisi, Ivan Franek e Matilde Diana. Riccardo Mancini (Massimo Ranieri) esce dall’ospedale psichiatrico giudiziario dove ha trascorso lunghi anni per un delitto avvolto nel mistero, ben deciso a vendicarsi e conquistare il potere all’interno della sua famiglia malavitosa. Riccardo non ha scrupoli nello sbarazzarsi dei suoi fratelli ma non ha fatto i conti con la vera anima nera della famiglia: la potente Regina Madre (Sonia Bergamasco). Secondo le note di produzione, “un musical nero e psichedelico che attraversa Shakespeare, ambientato in una Roma mai vista, spettrale e pop”.

La sceneggiatura è della regista con Valerio Bariletti, le musiche di Mauro Pagani. Medusa Film distribuirà il film in Italia.