God’s Own Country dà il via al festival di Edimburgo

di Naman Ramachandran

31/05/2017 - Tra i film che si contenderanno il premio Michael Powell per il Miglior film inglese troviamo England Is Mine, Daphne e Julius Caesar

L’Edinburgh International Film Festival, in programma dal 21 giugno al 2 luglio, aprirà con God’s Own Country di Francis Lee (Regno Unito), un film che si è già aggiudicato i premi più prestigiosi a Berlino e al Sundance. A chiudere la manifestazione sarà invece Mark Gill con il suo England Is Mine (Regno Unito). In tutto, il festival presenterà 151 pellicole provenienti da 46 paesi, con 17 anteprime mondiali e 12 internazionali, 9 premiere europee e 69 inglesi.

I film che si contenderanno il premio Michael Powell per il Miglior film britannico e la Miglior performance in un film inglese sono God’s Own Country, England Is Mine, Daphne di Peter Mackie Burns, Julius Caesar di Phyllida Lloyd, Kaleidoscope di Rupert Jones, The Last Photograph di Danny Huston, London Symphony di Alex Barrett, The Marker di Justin Edgar, My Pure Land di Sarmad Masud, The Pugilist di Glen Kirby, Romans di Ludwig e Paul Shammasian, e That Good Night di Eric Styles.

Nel concorso dedicato ai lungometraggi internazionali, troviamo Glory di Kristina Grozeva e Petar Valchanov (Bulgaria/Grecia), Hostages di Rezo Gigineishvili (Georgia/Russia/Polonia), In This Corner of the World di Sunao Katabuchi (Giapone), Maudie di Aisling Walsh (Irlanda/Canada), Menashe di Joshua Z Weinstein (Stati Uniti), Newton di Amit V Masurkar (India), The Oath di Baltasar Kormákur (Islanda), Rage di Sang-il Lee (Giappone), Sexy Durga di Sanal Kumar Sasidharan (India), Story of a Girl di Kyra Sedgwick (Stati Uniti /Canada), Tom of Finland di Dome KarRegno Unitooski (Finlandia/Svezia/Danimarca/Germania/ Stati Uniti) e Waterboys di Robert Jan Westdijk (Paesi Bassi/ Regno Unito).

I titoli della sezione per il Miglior documentario comprendono invece Amazona di Clare Weiskopf (Colombia), Becoming Cary Grant di Mark Kidel (Francia), Correspondences di Rita Azevedo Gomes (Portogallo), Frágil equilibrio Guillermo García López (Spagna), Donkeyote di Chico Pereira (Germania/Regno Unito /Spagna), The Farthest di Emer Reynolds (Irlanda), The Inertia Variations di Johanna St Michaels (Svezia/ Regno Unito), Last Men in Aleppo di Firas Fayyad e del suo team di registi (Danimarca/Siria/Germania), Leaning into the Wind di Thomas Riedelsheimer (Germania), Pecking Order di Slavko Martinov (Nuova Zelanda), Teenage Superstars di Grant McPhee (Regno Unito) e Tokyo Idols di Kyoko Miyake (Giappone/Canada/ Regno Unito).

(Tradotto dall'inglese)