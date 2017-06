La Federazione Vallonia-Bruxelles festeggia 50 anni di aiuti pubblici

di Aurore Engelen

01/06/2017 - Per l’occasione, il Centro del Cinema e dell’Audiovisivo lancia l’operazione “50/50: Cinquant’anni di cinema belga, Cinquant’anni di scoperte” e proietta 50 film

Ieri, mercoledì 31 maggio, sotto l’egida del ministro della Cultura Alda Greoli e della direttrice del CCA Jeanne Brunfaut, non meno di 41 cineasti belgi hanno posato per una memorabile foto ricordo che condensa in grandi linee il cinema belga del passato, del presente e del futuro. Questa eccezionale riunione ha dato il via a un anno di celebrazioni per il 50° anniversario dell’introduzione degli aiuti pubblici alla creazione cinematografica nel Belgio francofono. Sulle storiche poltrone del Bozar c’erano sia i fratelli Dardenne che Joachim Lafosse, Jaco Van Dormael e Valéry Rosier, Gérard Corbiau e Fabrice du Welz, Marion Hänsel e Nabil Ben Yadir, per citarne solo alcuni.

Questa grande operazione commemorativa comincerà il 15 giugno con la proiezione del film Les Barons di Nabil Ben Yadir, che inaugurerà un anno intero di eventi di ogni tipo. Nel 2009, questo film sorprendente, una commedia popolare ambientata a Molenbeek, su un gruppo di giovani che risparmiano energie per vivere più a lungo – dei flemmatici, diciamo – aveva fatto parlar di sé sbancando il box office. Fino a giugno 2018 si terranno le proiezioni evento di 20 lungometraggi, 15 documentari e 15 cortometraggi, tra cui Toto le héros, Rosetta, C'est arrivé près de chez vous e Mobutu, Roi du Zaïre, a Bruxelles e in Vallonia.

L’operazione 50/50 sarà disponibile anche via www.50cinquante.be (online la settimana prossima), un sito web che propone un’immersione nell’universo del cinema belga e offre un elenco delle varie proiezioni ed eventi. Un’occasione preziosa per celebrare il cinema belga in tutta la sua ricchezza storica, la sua attuale diversità e le sue promesse per il futuro.

(Tradotto dal francese)